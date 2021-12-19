18:05, Сегодня

"Уверенности нет": эксперт рассказал о ситуации с газом в Украине "Нафтогазу" придется докупать определенные незначительные объемы до конца марта"

Ситуация с газом в Украине является более-менее нормальной, рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" энергетический эксперт Андриан Прокип.

По его словам, Минэнерго – это "свадебный генерал", который мало на что влияет, но пытается влиять.

"Минэнерго является частью исполнительной власти и по сути исполнительная власть вместе с другими ветвями власти пытается держать фасон и обещания, что все будет однозначно хорошо. Уверенности в однозначном "все будет хорошо" нет, хотя погодные условия, которые мы наблюдаем сейчас, были в ноябре, однозначно благосклонны для Украины и мы смогли сэкономить достаточно немалые объемы энергоресурсов - прежде всего газа", - сказал он.

Читайте также: Богдан объяснил, почему Украине может не хватить газа на отопительный сезон

По словам эксперта, ситуация с газом более-менее нормальная:

"Нафтогазу" придется докупать определенные незначительные объемы до конца марта, но стратегия "Нафтогаза" в нынешней ситуации – это все-таки дождаться возможного момента более низкой цены. На самом деле ту конъюнктуру, которая есть сегодня на европейских рынках, не мог спрогнозировать никто... По состоянию на сегодняшний день запасы позволяют еще выдерживать паузу. Большой вопрос, пойдет ли власть на, скажем, массовое использование угля для генерации электроэнергии. Также большой вопрос, каков будет режим импорта электроэнергии России или Беларуси и не будет ли попыток политического шантажа этими поставками со стороны Кремля. Большой вопрос – это погодные условия. Но на сегодня запасы газа, которые есть в хранилищах, позволяют придерживаться стратегии - ожидания более низкой цены - в отличие от ситуации с углем".

Ранее народный депутат Людмила Буймистер сообщила, что в Украине энергетический кризис носит признаки того, что он создан искусственно. Она отметила, что кризис этот начался еще два года назад, когда в Украине решили не откладывать запуск рынка.

Кроме этого, нардеп и эксперт в области ЖКХ Алексей Кучеренко отметил, что и "угольный" кризис запущен в Украине рукотворно. Специалист говорит, что действующая власть не хочет конструктивно говорить и решать эту проблему, потому что не хочет ее признавать.

"Не сделали накопления угля, потому что профильный комитет, председатель комитета и председатель НКРЭКУ в тандеме работают. Они же работают абсолютно против тепловой генерации и против угольщиков. Они создали эту проблему ради спекулянтов на рынке, ради импорта, на котором зарабатывают какие-то структуры. И очень неплохо зарабатывают - покупают по 0,5 цента, а перепродают по 1,5 цента. А если кто-либо, кто говорит, что есть проблема и указывает на очевидные вещи, то они сразу же ярлыки вешают, что это провокаторы, что это предатели, оппозиция", — отметил нардеп.