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Нельзя откладывать: Гриценко высказался о нововведении для ФОПов Анатолий Гриценко рассказал, почему нужно везде ввести кассовые аппараты

У всех физических лиц-предпринимателей должны быть кассовые аппараты, заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-министр обороны, экс-нардеп Анатолий Гриценко.

"Я считаю, что должны быть расчетные аппараты, и не нужно уже откладывать. Прошло больше года, есть бесплатные приложения налоговой службы. Мобилки есть у всех предпринимателей. Вперед, платить налоги. Потому что если говорить о патриотизме, а сейчас нужно и армии, и учителям, и врачам повысить зарплаты, а откуда на это брать? А если вы посмотрите на ФОПов, которые туда выходят (на акции протеста против кассовых аппаратов — ред.), там ювелирные магазины, например. Это не те ФОПы, которые еле концы с концами сводят, а те, где вы приходите в крупный магазин, и вам выписывают чек на частного предпринимателя. А сейчас в связи с ковидом мы много заказываем товаров через сайты, и когда ты оплачиваешь, все идет на ФОПы. В этих магазинах обороты идут на миллионы каждый день", — сказал он.

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Гриценко предложил, как нужно сделать, чтобы люди контролировали свои налоги.

"У нас научились доброе дело — упрощенную систему налогообложения, которая кому-то нужна, — расширить на весь олигархат, и все крупные бизнесмены, включая бывшего президента, работают параллельно через этих ФОПов. Нельзя дальше двигаться так. С тем, что нужно системно подходить, я согласен. Мы время от времени путешествуем — везде самый мелкий предприниматель дает тебе чек. Идешь по набережной, там готовят сахарную вату или какие-то лепешки, и тебе дают чек. А у нас такого нет. Нужно делать так, чтобы все платили и все контролировали. А для этого нужно, чтобы нам не давали "чистую" зарплату на руки. А чтобы всем давали "грязную" зарплату — как в США, чтобы ты потом из своего кармана платил налоги. И если вы увидите, что получили 20 тысяч гривен, а потом 6-7 тысяч вы ваозвращаете. Тогда бы у вас психологически перемкнуло — а куда это все идет каждый месяц, каждый год? И тогда у вас бы были психологические основания требовать — нормальной полиции, нормальных дорог, нормального медобеспечения и так далее. А у нас работодатель автоматически платит, и вы эти деньги вроде как не видите. Если все будут платить налоги из собственного "грязного" дохода, это даст всем ощущение, что они содержат государство, и тогда будет какое-то право голоса", — сказал он.

Напомним, в Киеве предприниматели выходили на акции протеста против введения с 1 января обязательных кассовых аппаратов.

Ранее Верховная Рада шла на уступки ФЛП и принимала законопроект 4439-д, которым отложила обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО, кассовых аппаратов) до 1 января 2022 года для определенных категорий ФЛП.