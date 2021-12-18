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"Политическое мошенничество": нардеп рассказал, как шахтеров оставили без зарплат Михаил Цымбалюк заявил, что монобольшинство обмануло рабочих государственных шахт

Монобольшинство в Верховной Раде продемонстрировало "политическое мошенничество", оставив десятки тысяч шахтеров без зарплат на новогодние праздники.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Батькивщины" Михаил Цымбалюк, комментируя акцию протеста шахтеров возле парламента.

"Случившееся с шахтерами с погашением задолженностей по зарплатам - это политическое мошенничество. На самом деле, это государственные шахты, которых более 30. На них работают почти 50 тысяч человек. Кроме того, есть их семьи. С весны накапливались долги, частично летом погасили. Сейчас представители приехали в Верховную Раду. В среду состоялось заседание бюджетного комитета, на котором было принято решение - проголосовать за основу и в целом выделение 2,5 миллиарда, хотя это не вся сумма. А в четверг монобольшинство вообще решило, чтобы проголосовать только в первом чтении", - возмутился нардеп.

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Цымбалюк также заявил, что "произошла подделка документов, их подлог".

"Должно быть расследование правоохранительных органов. Господин Арахамия еще раз с трибуны сказал, что будет проголосовано, а на самом деле представитель комитета предложил только за основу, и было монобольшинством проголосовано. А в целом будут голосовать не раньше конца января", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что когда оппозиция совместно с шахтерами и общественностью начала давить на Верховную Раду, то "было проголосовано именно в пятницу постановление, в котором Верховная Рада просит Кабинет министров выделить 300 миллионов на погашение задолженностей".

"300 миллионов – это только несколько шахт. За декабрь будет еще 500 миллионов задолженность, в январе еще прибавится. То есть, когда Верховная Рада будет голосовать этот законопроект во втором чтении, то задолженность шахтерским коллективам будет уже около 3 миллиардов гривен. Людей оставили на новогодне-рождественские праздники без зарплаты... Это политическое хамство, которого я не встречал всю свою сознательную жизнь в государственных структурах", - заявил Цымбалюк.

Напомним, 16 декабря парламент принял в первом чтении законопроект №5891-1, касающийся выделения из бюджета этого года 2,4 миллиарда гривен для погашения задолженностей по зарплатам шахтерам.

17 декабря Верховная Рада приняла постановление №6442 об обращении к Кабмину насчет выделения средств из резервного фонда госбюджета для выплаты задолженности рабочих государственных угледобывающих предприятий. Постановление поддержали 307 депутатов. Документом предлагается выделить из резервного фонда на выплату зарплат шахтерам 300 миллионов гривен.

После голосования Рада закрылась на новогодние каникулы.

На этой неделе под Верховной Радой проходили протесты шахтеров из государственных шахт с требованием отдать долги по зарплате. Также шахтеры жаловались на тяжелые условия труда.

Премьер-министр Денис Шмигаль вину перекладывает на руководство шахт - мол, их неэффективные действия влекут к задержке зарплаты.