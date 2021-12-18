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"Это ошибка": банкир объяснил, что не так с "тысячей Зеленского" Сергей Фурса посоветовал не усложнять процедуру

Государство должно поощрять украинцев к вакцинации от коронавируса живыми деньгами, которые каждый сможет потратить на свои нужды.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя так называемую "тысячу Зеленского".

"Платить за вакцинацию – это, в принципе, рациональная идея, потому что у нас очень все плохо с вакцинацией – мы на уровне стран Африки. Это стыдно – тот уровень вакцинации, который есть в Украине. Особенно стыдно за безумное количество людей, которое покупает ковид-сертификаты. Мы сейчас видим, что Италия, например, закрылась от Украины, потому что нашему уровню вакцинации не доверяют. Поэтому нам нужно повышать этот уровень, особенно учитывая "Омикрон", как он быстро распространяется", - отметил он.

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Однако, по словам банкира, нужно стимулировать вакцинацию живыми деньгами – "не усложнять, потому что лучший вариант любых льгот – это монетизация, просто деньги в руки".

"Какие пути нужно пройти, чтобы получить эту тысячу... Это непросто, и это многих людей будет сдерживать, особенно людей, которые технически не подкованы, которые пенсионеры. Для них это очень сложная арифметика, чтобы получить тысячу гривен. Это ошибка, надо было давать всем деньги. Вакцинировался - держи деньги, а дальше сам определяй, куда ты их тратишь. Все равно ты, скорее всего, потратишь их внутри страны", - сказал Фурса.

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Ранее президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства 1000 гривен.

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны...Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дія" есть, к сожалению, не у каждого, поэтому эта программа будет действовать не один месяц. Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен, в частности пожилым людям", - сказал Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл подробности, как украинцам получить "ковидную тысячу".