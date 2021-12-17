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Богдан объяснил, почему Украине может не хватить газа на отопительный сезон В Украине власть летом хотела ремонтировать дороги, а не покупать дешевый газ, заявил Андрей Богдан

В Украине может не хватить газа до завершения отопительного сезона, учитывая, что и электроэнергию планируют получать при помощи голубого топлива. Об этом сообщил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Проблема не в отсутствии газа в газовых хранилищах, а проблема того давления, которое может газовое хранилище обеспечить одномоментно...Чем больше газа закачано, тем больше давление, и тем больше газа одномоментно мы можем получить, предоставляя его нашим потребителям. На сегодня у нас в газовых хранилищах 15 млрд кубометров газа…Условно 1, или 10, или 20 февраля, у нас в газовых хранилищах, дай бог, будет 10 миллиардов кубометров газа, но может быть еще меньше... Газ есть, но давления уже нет. Мы одномоментно за сутки можем достать 64 млн кубометров газа. Это еще неплохая ситуация, если столько", — сказал Богдан.

Он отметил, что раньше во время отопительного сезона Украину спасал импорт газа.

"Наша внутренняя добыча газа - это 55 миллионов кубометров газа. Они добываются в газовых месторождениях и закачиваются в ГТС. Из газовых хранилищ мы достаем одномоментно за сутки 64 миллиона кубометров газа. И раньше нас спасало то, что у нас был импорт. Мы принимали ранее, до 2014 года, газ из России, и использовали на свои нужды, а после 2014 года мы брали газ в Европе. На сегодня импорт газа - 0. Мы не импортируем ни из России, ни из Европы. И в сутки, в лучшем случае, мы будем иметь 120 миллионов кубометров газа в наших ГТС для внутреннего использования", — сказал Богдан.

Он назвал два варианта, каким образом избежать уровня газового кризиса в Украине, когда нечем будет продолжать отопительный сезон.

"Сколько же мы потребляем? В прошлом году в феврале, когда были морозы, мы потребляли в сутки до 145 миллионов кубометров газа. Мы планируем использовать газ для того, чтобы вырабатывать электроэнергию, потому что угля у нас нет. Это дополнительно 10 миллионов кубометров газа. И еще мы из наших подземных газовых хранилищ отдаем в Европу, реимпортируем 15 миллионов кубометров газа. Это газ, который принадлежит европейским компаниям. Они его владельцы. Они его закачали, и они его забирают обратно. Читайте также: "Это шантаж России": нардеп рассказал, что будет с газом в Европе То есть потребление днем у нас в минимальном варианте при -15 (градусов по Цельсию - ред.) - 160 миллионов кубометров газа. То есть мы не можем обеспечить это потребление тем газом, который закачали в ГТС. И в дальнейшем у нас есть 2 выхода. Первый вариант - забирать этот транзит, который существует в Украине, то есть забирать российский газ, которой фактически принадлежит европейским компаниям и идет в Европу. Или второй вариант - нам надо осуществлять импорт, покупать этот газ у европейских компаниях, заплатив на сегодня 1500-1700 (долларов США - ред.)… Мы заплатим огромные деньги, которых у нас нет", — отметил он.

Богдан также отметил, что проблемы сегодня могло и не быть, если бы летом закачали в хранилища дешевый газ.

"А почему это было сделано? А потому что кому-то в июне не планировать зиму надо было, а надо было дороги строить. Разрушив корпоративное управление, эту систему координат, которую создали наши внешние партнеры, просто развалив ее, деньги пошли на дороги, а к зиме мы не подготовились. Мы не купили газ по 300 долларов, мы сказали - потом купим. И теперь за эти преступления решение мы будем платить нашей украинской гривней, переведя ее в доллар, заплатив по 1700, потому что тогда мы хотели дороги, и не хотели покупать газ по 300 (долларов США - ред.)", — сказал экс-глава ОП.

Ранее народный депутат Людмила Буймистер сообщила, что в Украине энергетический кризис носит признаки того, что он создан искусственно. Она отметила, что кризис этот начался еще два года назад, когда в Украине решили не откладывать запуск рынка.

Кроме того, нардеп и эксперт в области ЖКХ Алексей Кучеренко отметил, что и "угольный" кризис запущен в Украине рукотворно. Специалист говорит, что действующая власть не хочет конструктивно говорить и решать эту проблему, потому что не хочет ее признавать.

"Не сделали накопления угля, потому что профильный комитет, председатель комитета и председатель НКРЭКУ в тандеме работают. Они же работают абсолютно против тепловой генерации и против угольщиков. Они создали эту проблему ради спекулянтов на рынке, ради импорта, на котором зарабатывают какие-то структуры. И очень неплохо зарабатывают - покупают по 0,5 цента, а перепродают по 1,5 цента. А если кто-либо, кто говорит, что есть проблема и указывает на очевидные вещи, то они сразу же ярлыки вешают, что это провокаторы, что это предатели, оппозиция", — отметил нардеп.