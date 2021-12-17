23:06, Сегодня

"Это уже коллапс": Разумков предупредил об угрозе из-за цен на газ Экс-спикер оценил ситуацию с ростом газовых тарифов

Из-за роста цен на газ в Украине могут остановиться хлебозаводы.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков.

"С газом следующая ситуация - уже поднялся вопрос о хлебе. Накануне обратился "Укрхлебпром" к президенту и премьеру с письмом с просьбой либо обеспечить социальную цену на газ, либо они остановятся. Они покупают сейчас газ по 52 тысячи гривен. Считайте себестоимость хлеба , каким он должен быть тогда на полках и сколько это вам будет стоить. Или они остановятся и не будут его производить. Если мы, как аграрное государство, перестанем производить хлеб, это уже коллапс", - подчеркнул экс-спикер.

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Разумков также прокомментировал ситуацию с ценами на газ для населения:

"Сегодня говорят, что для населения газ будет стоить 8 гривен. 8 гривен - это то, что вы платите из своего кармана сегодня. А параллельно государство должно будет все это компенсировать из бюджета. А кто наполняет бюджет? Вы же и наполняете! Это же не берется из кармана народных депутатов, президента, премьер-министра".

Напомним, руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что не сможет долго удерживать низкие тарифы. По его словам, чтобы покрывать разницу между рыночной стоимостью газа и той, которую сейчас платит население, собственного ресурса надолго не хватит. Сейчас действует тариф 45 гривен за кубометр, а населению продают почти по 8 гривен. Витренко призвал к серьезному диалогу внутри страны между "Нафтогазом", Верховной Радой и потребителями.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте заверил, что Украина обеспечена и углем, и газом на весь отопительный сезон.

Ранее политолог и телеведущий Дмитрий Спивак в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что инициатива облгазов по увеличению тарифа на доставку газа потребителям обойдется украинцам в 30 млрд грн.

"Наступает зима, облгазы практически монопольно принадлежат одному человеку - его зовут Дмитрий Фирташ, он находится в Вене. Сегодня эти облгазы хотят принять решение увеличить тарифы на прохождение газа от поставщиков в дома в четыре раза. Не на 40 копеек - в четыре раза! Знаете, чем они объясняют? Нам нужны деньги, чтобы что-то там модернизировать, платить зарплаты в два раза больше… Проверили - чушь собачья и вранье! Не увеличились там заработные платы в два раза", - отметил политолог.