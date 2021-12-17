19:27, Сегодня

Энергокризис в Украине – это диверсия и пособничество России, считает нардеп Кризис в украинской энергетике начался не сегодня и не в прошлом году, сообщила нардеп

В Украине энергетический кризис носит признаки того, что он создан искусственно. Об этом сообщила в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" народный депутат Людмила Буймистер.

Она отметила, что кризис этот начался еще два года назад, когда в Украине решили не откладывать запуск рынка.

"Цена газа в следующем году вряд ли опустится ниже, чем 700-800 долларов. Сегодня предпосылок физического объема газа на рынке нет таких, чтобы цена опустилась ниже. Но я бы хотела начать с причин вообще этого энергетического кризиса. Я неоднократно говорила, что он абсолютно рукотворный, и создание этого кризиса началось не в этом отопительном сезоне и даже не с начала этого года. Создание нынешнего энергетического кризиса началось в 2019 году. Первое - из решения не откладывать запуск рынка, к которому абсолютно не было готово государство. Второе - что на дикий, неурегулированный рынок зашли спекулянты и вытащили с этого рынка десятки миллиардов гривен в собственные карманы. Эти люди до сих пор сидят при должностях в регуляторе, на должностях председателей комитетов Верховной Рады, они сбивают неугодных министров и ищут, на кого сбрасывать ответственность. Эти люди уже все обогатились, это все должны понять, на десятки ммиллиардов гривен", — сказала нардеп.

Читайте также: "Это шантаж России": нардеп рассказал, что будет с газом в Европе

Людмила Буймистер также отметила, что в проблеме есть одна важная составляющая - интеграция энергосистемы Украины в энергосистему Евросоюза.

"Третье, самое важное: почему нас загоняют в энергетический кризис и кому это выгодно? У нас идет очень сложный процесс интеграции Украины в Евросоюз, и ключевым элементом этого процесса является интеграция энергосистемы Украины в энергосистему ЕС. Это очень сложный процесс, многослойный, для которого нужно принять много законов, которые не принимаются с 2019 года. Нужно изменить всю структуру управления в энергетической сфере - от той советской, которая нам осталась в наследство, и которая была взаимосвязана с Россией, к независимой энергетической системе. Частично некоторые вещи делались при предыдущей власти, нужно это признать. С 2019 года все эти процессы были остановлены", — сказала парламентарий.

Буймистер считает, что сегодня украинская власть способствует выполнению российской стратегии по нацбезопасности.

"Я заявляю, что сегодняшняя власть выполняет один из первых пунктов Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: не пустить Украину в энергетическую сеть Европейского Союза. И делается это сегодня сознательно, нас власть толкает в руки Кремля, это диверсия и саботаж, абсолютно откровенные и неприкрытые", — сказала она.

Ранее нардеп и эксперт в области ЖКХ Алексей Кучеренко отметил, что и "угольный" кризис запущен в Украине рукотворно. Специалист говорит, что действующая власть не хочет конструктивно говорить и решать эту проблему, потому что не хочет ее признавать.

"Не сделали накопления угля, потому что профильный комитет, председатель комитета и председатель НКРЭКУ в тандеме работают. Они же работают абсолютно против тепловой генерации и против угольщиков. Они создали эту проблему ради спекулянтов на рынке, ради импорта, на котором зарабатывают какие-то структуры. И очень неплохо зарабатывают - покупают по 0,5 цента, а перепродают по 1,5 цента. А если кто-либо, кто говорит, что есть проблема и указывает на очевидные вещи, то они сразу же ярлыки вешают, что это провокаторы, что это предатели, оппозиция", — отметил нардеп.