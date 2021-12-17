16:33, Сегодня

Нужно готовиться к кризису — Кучеренко о ситуации с газом Алексей Кучеренко рассказал о плачевной ситуации в сфере энергетики

Цены на газ для населения вскоре могут вырасти, заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Это заявление прокомментировал в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Кучеренко.

"Нужно будет делать аудит "Нафтогаза", выяснить, куда девались огромные суммы в предыдущие периоды, и дать ответ на главный вопрос, чтобы Витренко не лил крокодильи слезы. Он говорит об убытках, и я не могу понять причин этих убытков. Они добывают 13 млрд кубов газа, "Укргаздобыча", его себестоимость 2,6 гривни - сам Витренко это признавал. Население и теплокоммунэнерго потребляют те же самые 13 млрд кубов газа по цене 7,96 для населения и 7,42 для теплокоммунэнерго. То есть маржа есть, они зарабатывают на этом минимум 100-150% - на этом объеме. И остальные операции у них должны быть неубыточными. Хранение газа должно быть прибыльным, если они перепродают импортный газ - тоже должна быть прибыль. Я не понимаю природу их убытков, и почему он вдруг пытается нас пугать", — сказал он.

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Также Кучеренко прокомментировал доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля в парламенте.

"Я недоволен очередными манипуляциями со стороны премьера. Когда мы с сентября поднимали вопрос насчет угля, он говорил: вы все паникеры, провокаторы и так далее. Вчера уже СБУ обратилась к премьеру, мол, там проблемы с углем! Нельзя скрывать проблему с углем - она огромная, его все равно не хватает. Мы его закрываем импортом белорусской электроэнергии, газом. И вчера Витренко сказал, что и газа нам может не хватить. Он сказал, что если две недели будут морозы 10-15 градусов, то газа не хватит и придется ограничивать потребителей. Так это и есть признаки чрезвычайной кризисной ситуации, и к этому нужно готовиться", — сказал он.

Кучеренко добавил, что по его расчетам, газовый кризис наступит в Украине в феврале.

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Добавим, руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что долго удерживать низкие тарифы не смогут. По его словам, чтобы покрывать разницу между рыночной стоимостью газа и той, которую сейчас платит население, собственного ресурса надолго не хватит. Сейчас действует тариф 45 гривен за кубометр, а населению продают почти по 8 гривен. Витренко призвал к серьезному диалогу внутри страны между "Нафтогазом", Верховной Радой и потребителями.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте заверил, что Украина обеспечена и углем, и газом на весь отопительный сезон.