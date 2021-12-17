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Куда и почему едут заробитчане: названы причины оттока населения Украины Украина проигрывает Польше не только по уровню зарплат

Украина в 2021 году установила новый рекорд по оттоку населения. Самой популярной страной для заробитчан остается Польша, охотно привлекающая украинских специалистов.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина.

"Насколько я знаю по статистике, большая часть людей, которые уезжают, это мужчины в возрасте до 40 лет. Большинство из них имеют среднее техническое или высшее техническое образование. Это значит, что здесь они работали, но хотят чего-то лучшего. Агентства, которые трудоустраивают украинцев за границей, говорят, что есть четыре пункта, по которым Украина проигрывает Польше. Зарплата - только один из них. Дальше мы говорим о социальной стабильности, о качестве образования и медицинских сервисах", - рассказала она.

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По словам эксперта, Польша не только активно привлекает украинских специалистов как работников, "но и пытается сделать какие-то вещи, чтобы они там и оставались подольше".

"Мы видим, что люди из модели заработков "три месяца здесь, три месяца там", постепенно переходят к год-два-пять. Количество украинцев на долгосрочных контрактах растет. Или уже ассимилироваться и мигрировать не как трудовой мигрант, а как гражданин Польши", - отметила Пашкина.

Комментируя наиболее популярные у заробитчан страны, эксперт отметила:

"Прежде всего, скажем, что Германия не очень согласна, а Польша радостно раскрывает объятия и дает большое количество поблажек и трудоустраивающимся людям, и организующим бизнес. Но действительно, исходя из уровня заработной платы и социальной защищенности, Германия является номером один в мечтах наших соотечественников".

Напомним, по данным сервиса Opendatabot, за 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали более 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель последних 11 лет.

В первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около полумиллиона человек. После 2014-го ежегодное количество невозвращенных заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо - коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших.

В целом с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн. граждан Украины. Судя по показателям 2021-го, можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек, говорится в сообщении.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что в Европе в условиях нехватки рабочих рук в ближайшие годы значительно возрастет спрос на украинских работников.

"Если проанализировать 2020 год, когда было много ограничений по выезду украинцев за границу, тем не менее, трудовая миграция украинцев почти не сократилась. Например, Польша выдала почти 1 млн 800 тыс. приглашений украинцам на работу. Если посмотреть на те шаги, которые делает польское правительство по привлечению трудовых мигрантов из Украины, мы увидим, что они уже хотят, чтобы украинцы брали с собой семьи. Речь идет не просто о трудовой миграции, а об эмиграции навсегда", - рассказал Воскобойник.