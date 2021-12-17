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Кучеренко объяснил, из-за чего Украину накрыл "угольный" кризис Власть не желает признавать проблему, касающуюся запасов угля, сказал нардеп

О серьезных проблемах с энергетикой говорят сегодня не только депутаты и политики, но и в Службе безопасности Украины. О том, что в стране "угольный кризис" набирает обороты, подтвердил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Кучеренко.

Специалист говорит, что действующая власть не хочет конструктивно говорить и решать эту проблему, потому что не хочет ее признавать.

"Не сделали накопления угля, потому что профильный комитет, председатель комитета и председатель НКРЭКУ в тандеме работают. Они же работают абсолютно против тепловой генерации и против угольщиков. Они создали эту проблему ради спекулянтов на рынке, ради импорта, на котором зарабатывают какие-то структуры. И очень неплохо зарабатывают - покупают по 0,5 цента, а перепродают по 1,5 цента. А если кто-либо, кто говорит, что есть проблема и указывает на очевидные вещи, то они сразу же ярлыки вешают, что это провокаторы, что это предатели, оппозиция", — отметил нардеп.

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Отметим, что Украина, по сути, находится в шаге от отключения тепловых электростанций из-за недостатка угля, говорится в сюжете телеканала "Украина 24". Об этом Кабмин предупредила Служба безопасности Украины, отметив, что по состоянию на 1 декабря на складах теплоэлектростанций хранится 486 тысяч тонн угля, однако по плану должно быть более 2,5 миллиона тонн угля. Сейчас грозит остановка четырем теплоэлектростанциям. В данном случае речь идет о Славянской, Луганской, Черниговской и Дарницкой ТЭЦ.

Напомним, дипломат Руслан Осипенко в эфире "Украина 24" отметил, что в вопросах с энергокризисом в Украине нельзя говорить неправду обществу. По его словам, Революция Достоинства и состоялась потому, что украинцам надоело слушать ложь.

"Это главное, потому что Революция Достоинства была как раз о том, что общество должно слышать правду, какая бы она горькая ни была. А когда у нас уже начались некоторые веерные отсоединения... а здесь видят, что в Верховной Раде отчитываются, что все нормально, угля хватает - так это диссонанс у людей в голове. Нужно быть честными, что у нас действительно есть энергетический кризис. Но я бы не расшатывал лодку, потому что вы знаете, какая у нас опасная ситуация... Враг ждет, когда мы начнем расшатывать все вместе... Москва сидит и ждет, когда здесь "загорится", чтобы ввести свои войска под предлогом миротворцев", – рассказал дипломат.

Ранее глава исполкома Национального совета реформ Александр Ольшанский заявил, что президент России Владимир Путин воспользуется энергетическим кризисом, который касается не только Украины.

"Я хотел бы обратить внимание, как отреагировал Данилов (секретарь СНБО — ред.) на скопление войск (РФ на границе с Украиной — ред.), и как он отреагировал на сообщения о возможной энергетической агрессии. На сегодняшний день, по всей видимости, СНБО считает это более вероятным сценарием, и в принципе на это похоже. Открытая война — гораздо более дорогое удовольствие, чем просто перекрыть поставки угля", — сказал он.

Кроме того, сообщалось, что экс-министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина абсолютно не готова к энергокризису, который провоцирует Россия.

"Мы очень плохо готовы. Раздаются заявления о том, что на нашей тепловой генерации будут задействованы газомазутные блоки — это очень дорого. Это выход тепловой генерации с огромными долгами", — сказал он.