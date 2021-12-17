14:07, Сегодня

"Диссонанс в голове": дипломат объяснил, что нужно делать с энергокризисом в Украине "Москва сидит и ждет, когда здесь "загорится"

В вопросах с энергокризисом в Украине нельзя говорить неправду обществу, заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Это главное, потому что Революция Достоинства была как раз о том, что общество должно слышать правду, какая бы она горькая ни была. А когда у нас уже начались некоторые веерные отсоединения... а здесь видят, что в Верховной Раде отчитываются, что все нормально, угля хватает, так это диссонанс у людей в голове", - сказал он.

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"Нужно быть честными, что у нас действительно есть энергетический кризис, но я бы не расшатывал лодку. Потому что вы знаете, какая у нас опасная ситуация... Враг ждет, когда мы начнем расшатывать все вместе... Москва сидит и ждет, когда здесь "загорится", чтобы ввести свои войска под предлогом миротворцев", – рассказал дипломат.

Кроме этого, он рассказал, что нужно делать в этой ситуации:

"Надо воздержаться сейчас от "горячих" дебатов. Надо, во-первых, честно разговаривать с обществом, во-вторых - исправлять допущенные системные ошибки. А энергокризис - это системная ошибка. Мы уменьшили добычу собственного газа, не завезли вовремя уголь, не запаслись газом в хранилищах".

Также, по его мнению, есть кризис неплатежей, который будет углубляться.

Напомним, нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил, что президент России Владимир Путин после запуска газопровода "Северный поток-2" сохранит транзит газа через Украину только в таком объеме, чтобы прокачка стала для Украины нерентабельной.

Комментируя заявления Германии насчет необходимости сохранения транзита газа через Украину, нардеп отметил:

"Для них Россия – это непаханое поле для бизнеса. Они понимают, что такое ресурсы. Немцы всегда хотели делать бизнес с Россией, начиная с Петра Первого и дальше... Что они могут гарантировать?".