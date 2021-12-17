13:04, Сегодня

Отопительный сезон в Украине: политолог описал возможные проблемы "Вроде с одной стороны ситуация не критична"

В ситуации с отопительным сезоном в Украине очень сложно дать прогноз. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" сказал политолог Михаил Дяденко.

"Вроде с одной стороны ситуация не критична, но если морозы будут большие, это приведет к росту потребности в энергоносителях. Также у нас и проблема с углем - об этом тоже не нужно забывать", - сказал он.

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Также, по его словам, проблема в том, что часть станций переведена на газ:

"Рост цены на газ может привести к тому, что мы окажемся в ситуации, когда срочно нужно будет где-то брать эти средства, т.е. делать секвестр бюджета или не удержатся цены и будет рост тарифов. И для экономики это будет очень болезненный удар, и для граждан". Кроме этого, по его мнению, непонятно, что происходит в "Нафтогазе": "Туда даже не допускают ревизоров, чтобы провести проверку. А эти заоблачные заработные платы, бонусы. Здесь или всем должно быть тяжело, или почему тогда граждане Украины страдают? При том, что мы имеем собственную добычу газа".

Напомним, политолог и телеведущий Дмитрий Спивак заявил, что в Украине сегодня фактически угроблена газотранспортная система и государственная добыча газа.

"Нафтогаз Украины" - это изначально придуманная коррумпированная прослойка и прокладка. Я глубоко убежден, что то, что творили Коболев, Витренко и все, кто управлял "Нафтогазом" с 2014 года, их можно привлекать к ответственности за госизмену, за предательство национальных интересов, за диверсию против украинского государства. Они угробили газотранспортную систему, они не модернизировали ее, они угробили всю государственную добычу", - заявил телеведущий.

Ранее Дмитрий Спивак рассказал, что инициатива облгазов по увеличению тарифа на доставку газа потребителям обойдется украинцам в 30 млрд грн.

"Наступает зима, облгазы практически монопольно принадлежат одному человеку - его зовут Дмитрий Фирташ, он находится в Вене. Сегодня эти облгазы хотят принять решение увеличить тарифы на прохождение газа от поставщиков в дома в четыре раза. Не на 40 копеек - в четыре раза! Знаете, чем они объясняют? Нам нужны деньги, чтобы что-то там модернизировать, платить зарплаты в два раза больше… Проверили - чушь собачья и вранье! Не увеличились там заработные платы в два раза", - отметил политолог.