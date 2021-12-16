23:48, Вчера

Нардеп озвучила сумму зарплат в конвертах в Раде Некоторые народные депутаты даже рассказывали об этом сотрудника НАБУ

В эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат Анна Скороход подтвердила информацию о том, что депутаты монобольшинства получают деньги в конвертах за нужные голосования в Верховной Раде.

"Насколько ходят слухи, сейчас это около 40 тысяч рядовому депутату. А не рядовому – больше. Не все подпадают под зарплаты, есть люди, которые не голосуют так, как надо", – говорит она.

По словам Скороход, она и некоторые другие народные избранники, в том числе умерший депутат Антон Поляков, ранее свидетельствовали о раздаче денег в НАБУ.

Также она объяснила, почему правоохранительные органы до сих пор не провели расследование по обнародованным фактам:

"Потому что депутатская неприкосновенность существует. И для того чтобы открыть уголовное производство против народного депутата, необходимо согласование генпрокурора Украины. Генеральный прокурор является непосредственно в монобольшинстве, он им подчиняется".

Откуда у власти берутся деньги для депутатов Скороход объяснила так:

"Изначально, насколько ходили слухи, все это было из таможни".

Как мы уже упоминали, 14 декабря было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Андреем Богданом, в котором экс-чиновник сообщил, что зарплата "слуги" зависит от его голосования за законопроект, "нужный" власти. По словам Богдана, Национальное антикоррупционные бюро (НАБУ) игнорирует нарушения. Это связано с тем, что у Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до сих пор нет руководителя.

В свою очередь вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что те, кто знают о фактах получения или выдачи нелегальных "гонораров" в Раде, должны обратиться в НАБУ, поскольку именно этот орган занимается такими нарушениями.