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Новогодний стол влетит в копеечку: обзор цен на основные продукты Экономисты подсчитали, сколько стоит новогодний стол для украинцев в 2021 году

В Институте аграрной экономики посчитали, что среднестатистическая украинская семья должна заплатить 1844 гривны на праздничный стол к Новому году. А вот жителям столицы придется заплатить чуть больше – 2124 гривны. Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Так, три килограмма традиционного оливье обойдутся украинцам почти в 200 гривен – на 25% дороже, чем в прошлом году. Полтора килограмма сельди под шубой будут стоить больше 120 гривен. Почти 100 грн придется заплатить за колбасную нарезку и 75 грн – за сырную.

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Мясные закуски обойдутся в 115 грн за 300 грамм, а за полкило селедки придется заплатить 100 гривен. Еще 50 грн придется отдать за масло на бутерброды, 185 грн – за овощи и 105 грн за набор фруктов: мандарины, лимоны, бананы.

170 грн будут стоить конфеты, еще 100 – бутылка шампанского. Коньяк обойдется в 180 грн за пол-литровую бутылку, безалкогольные напитки в 80 грн. А кто хочет добавить к праздничному столу разные деликатесы, например красную рыбу или икру – подготовьте 480 грн.

Впрочем, несмотря на дороговизну продуктов, некоторые украинцы не хотят себе отказывать в удовольствии полакомиться деликатесными продуктами на Новый год, поэтому готовы потратить на празднование кругленькую сумму денег:

"Если с подарками, то наверняка - до 10 тысяч. А на сам новогодний стол где-то до пяти тысяч. Это овощи, фрукты, обязательно икру", - говорят люди.

Ранее свое объяснение подорожанию продуктов в Украине озвучивал в эфире телеканала "Украина 24" глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Мировые цены, доллар — это попытки прикрыть вопросы цен, потому что не так сильно влияет на внутреннюю продукцию цена за границей. Наценки супермаркетов — тоже надуманная проблема, потому что товар к ним заходит уже с повышенной ценой, а супермаркет применяет свои обычные коэффициенты. Поэтому проблема в ценообразовании у производителей и их попытках увеличить прибыль или быстрее отреагировать на изменения цен в целом в стране. Значительная часть производителей имеет долгосрочные контракты с сетями, и быстро изменить цены им сложно. Поэтому ажиотажные изменения цен чаще происходят через нецивилизованную торговлю — маленькие магазины, базары, — или долгосрочно планово в сетях в спокойном режиме. Еще есть вопросы сезонности, логистики и другие", — сказал он.