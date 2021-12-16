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"Это будет как разрыв гранаты" - нардеп о фактах зарплат в конвертах Антон Поляков знал о "конвертах", все знают, чем для него это закончилось, заявил нардеп

Когда правоохранители смогут реализовать показания людей, касающиеся "раздачи конвертов" в Раде, это произведет на общество ошеломительное впечатление, подобное взрыву от гранаты. Об этом сообщил в программе "Утро чемпионов" на телеканале "Украина 24" народный депутат Андрей Николаенко.

"Мне известно на уровне того, что известно большинству моих коллег, что, да, этот факт есть. Его не готовы подтверждать, к сожалению, те депутаты от "Слуги народа", которые принимают в этом участие. Я думаю, что дальше всего в освещении этой темы продвинулся Антон Поляков (парламентарий, смерть которого сегодня расследуют правоохранительные органы – ред.). Чем все для него закончилось - мы видим. Поэтому для меня понятно, что есть в комнате слон, которого стараются не замечать", — отметил нардеп.

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Он также заявил, что знает людей, которые были свидетелями передачи "конвертов" с гонорарами.

"Я слышал фамилии, но поскольку не был свидетелем личной передачи этих конвертов, я только знаю, кто видел, в каком месте. Аня Скороход (нардеп Анна Скороход - ред.) об этом говорила уже, поэтому дали показания в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.)", — сообщил парламентарий.

Николаенко отметил, что есть надежда на то, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), когда получит нового руководителя, прольет свет на ситуацию с "конвертами".

"Я согласен здесь с Андреем Богданом (бывший глава Офиса президента – ред.), который в своем интервью (интервью журналисту Дмитрию Гордону – ред.) сказал, что когда будет назначен прокурор САП и вся вертикаль до конца будет выстроена, я надеюсь, этот вопрос будет запущен и решен. И зря некоторые представители "слуг" щеголяют и говорят, мол, нет данных, если бы были, то сразу бы это получилось. Я уверен, что фиксация показаний есть, и она в свое время будет реализована, и это будет как разрыв гранаты", — сказал нардеп.

Ранее бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пока монобольшинство высмеивает разговоры о "конвертах", общество ждет официальной реакции.

"Что делают представители монобольшинства? Они на "хи-хи" и "ха-ха" это все переводят. Они не говорят по сути, что, мол, мы сейчас проверим, мы проведем меры, мы дадим ответ. Им все равно что о них подумает общество. Они даже не собираются доказывать правда это или нет... Это наводит на мысль, что "дыма без огня не бывает", — подчеркнул он.

Стоит также отметить, что за 4 дня до своей смерти нардеп Антон Поляков в эфире "Украина 24" сообщил, что народные депутаты от "Слуги народа" якобы получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – сказал Поляков.

Напомним, Антон Поляков был обнаружен мертвым в такси 8 октября. По сообщению киевской прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Как мы уже упоминали, 14 декабря было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Андреем Богданом, в котором экс-чиновник сообщил, что зарплата "слуги" зависит от его голосования за законопроект, "нужный" власти. По словам Богдана, Национальное антикоррупционные бюро (НАБУ) игнорирует нарушения. Это связано с тем, что у Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до сих пор нет руководителя.

В свою очередь вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что те, кто знают о фактах получения или выдачи нелегальных "гонораров" в Раде, должны обратиться в НАБУ, поскольку именно этот орган занимается такими нарушениями.