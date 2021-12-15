19:14, Сегодня

"Дыма без огня не бывает": Гройсман насчет зарплат депутатам в "конвертах" "Слуга народа", по мнению бывшего премьер-министра, уходит от ответа на вопрос о нелегальных зарплатах в Раде

Любое публичное заявление о том, что в Раде могут раздавать в конвертах "гонорары", должно расследоваться в правоохранительных органах. Об этом заявил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

Политик, таким образом, прокомментировал заявление экс–главы Офиса президента Андрея Богдана, которое прозвучало в его интервью журналисту Дмитрию Гордону. В этом интервью Богдан сообщил, что "слуги" получают нелегально тысячи долларов за голосования в Верховной Раде.

"На это должна реагировать правоохранительная система. Это не сегодняшняя информация, об этом говорят журналисты, которые работают в кулуарах Рады, об этом говорят и народные депутаты... Это огромный факт политической коррупции, который должен быть абсолютно четко расследован, и должен быть представлен обществу", — сказал Гройсман.

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Он отметил, что пока монобольшинство высмеивает такие заявления, общество ждет официальной реакции.

"Что делают представители монобольшинства? Они на "хи-хи" и "ха-ха" это все переводят. Они не говорят по сути, что, мол, мы сейчас проверим, мы проведем меры, мы дадим ответ. Им все равно что о них подумает общество. Они даже не собираются доказывать правда это или нет... Это наводит на мысль, что "дыма без огня не бывает", — подчеркнул Гройсман.

Экс-премьер считает, что такие публичные заявления должны расследовать правоохранительные структуры.

"Достаточно публичного высказывания для того, чтобы правоохранительные органы на это среагировали. Я подчеркиваю, что неоднократно это слышал публично от журналистов, которые говорили о том, что это происходит. Но если это происходит, то означает, что это политическая коррупция. Это, во-первых. Во-вторых. Где берутся эти деньги? Откуда они отмываются, потом обналичиваются, а потом выдаются? Оттуда, наверное, и есть эта жажда народных депутатов к разнообразным историям, связанным с покупкой квартир, машин и так далее", — сказал политик.

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Он также обратил внимание, что замалчивание таких тем обязательно скажется на доверии общества.

"Я считаю, что это вопрос доверия общества к власти. Пока не будут даны ответы именно на эти вопросы, это доверие будет постоянно снижаться по отношению к украинскому парламенту, хотя они уже достигли "дна". Потому что, то, что они делают внутри парламента, какие законы они принимают, и как эти законы негативно влияют на жизнь людей, это люди чувствуют каждый день. Когда ты спрашиваешь (граждан - ред.) о том, в правильном или неправильном направлении идут дела в Украине, две трети людей говорят, что в неправильном, потому что они чувствуют это на собственной жизни", — сообщил Гройсман.

Как мы уже упоминали, 14 декабря было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Андреем Богданом, в котором экс-чиновник сообщил, что зарплата "слуги" зависит от его голосования за законопроект, "нужный" власти. По словам Богдана, Национальное антикоррупционные бюро (НАБУ) игнорирует нарушения. Это связано с тем, что у Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до сих пор нет руководителя.

В свою очередь вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что те, кто знают о фактах получения или выдачи нелегальных "гонораров" в Раде, должны обратиться в НАБУ, поскольку именно этот орган занимается такими нарушениями.