20:57, Вчера

"Рада издевается над малым бизнесом": Спивак о резонансном нововведении Политолог объяснил, как власти должны выводить экономику из тени

Обязательное введение с 1 января кассовых аппаратов для малого бизнеса приведет к росту безработицы и массовому оттоку украинцев на заработки за границу.

Об этом заявил в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" политолог и телеведущий Дмитрий Спивак.

"Вишенка на торте сегодняшнего дня. У нас же все хорошо с экономикой, с малым бизнесом, со средним классом. Сегодня Верховная Рада продолжает издевательства над микробизнесом. Я вам напоминаю, что с 1 января, осталось буквально три недели, вступают в силу драконовские вещи - каждый микробизнесмен должен иметь регистратор кассовых аппаратов, сразу увеличивается единый социальный взнос... Люди протестуют, потому что не все могут", - сказал политолог.

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Как отметил Спивак, властям надо "экономику выводить по белому", но начинать надо с себя.

"Надо дать возможность малому бизнесу заниматься тем, что обещал Зеленский в 2018 году - упрощенной системой. И заняться коррупцией в собственном окружении, чтобы бюджет получил дополнительные сотни миллиардов... А малому и среднему бизнесу дайте возможность выжить, весь предыдущий год карантин, дайте людям поработать. Более того, сегодня, конечно, выходили и говорили, что это будет - что это не упрощенная система. Увеличиваются штрафы, а где штрафы, там коррупция", - подчеркнул он.

По словам эксперта, уничтожение микропредпринимателей приведет к тому, что "еще больший процент людей уедет в Польшу, Германию, еще большее количество рабочих мест будет закрыто".

"Кстати, достаточно интересная информация. Провели социологию - 48% граждан Украины задумываются об отъезде из Украины на временную или постоянную работу. Среди приоритетных стран - Германия, Польша, Чехия, вражеская Россия, Израиль и остальные страны", - добавил Спивак.

Напомним, 14 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады митинговали около тысячи предпринимателей из разных регионов Украины. Люди, в частности, требовали, чтобы нардепы не голосовали за закон об обязательных кассовых аппаратах. Предприниматели жаловались, что именно это нововведение для них очень тяжелое бремя, когда они в бизнесе зарабатывают мало, а из-за приобретения и регистрации кассовых аппаратов будет сложнее вести отчетность.

Они уже проводили акции протеста возле Рады, требуя упразднить обязательное введение фискальных регистраторов для малого бизнеса.

Добавим, что ранее Верховная Рада уже шла на уступки ФЛП и принимала законопроект 4439-д, которым отложила обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО, кассовых аппаратов) до 1 января 2022 года для определенных категорий ФЛП.