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Франция может помочь Украине защититься от России: дипломат назвал сферу Руслан Осипенко оценил позиции европейцев по газопроводу "Северный поток-2"

Франция может помочь Украине преодолеть зависимость от России в атомной энергетике.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал дипломат Руслан Осипенко, комментируя возможность визита в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона.

Оценивая позицию европейцев по отношению к российскому газопроводу "Северный поток-2", дипломат отметил:

"Большинство так называемой "старой Европы" нашпиговано агентами Кремля и людьми, которые лояльны фактически к деньгам, получаемым там через каналы "Газпрома". В том числе Австрия - это давняя российская база и шпионов, и бизнесменов, с которой они осваивают всю Европу. Поэтому заявления Австрии понятны. Там, насколько я знаю, даже министр иностранных дел пошла работать в российские энергетические структуры. Как и бывший немецкий канцлер Шредер тоже там работает. Вот конкретные примеры, как энергетикой как инструментом пользуется Российская Федерация".

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По словам Осипенко, в отношении Франции ситуация несколько иная, поскольку Франция – крупнейший производитель атомной энергетики.

"Она конкурент в атомной энергетике России, потому что она также экспортирует свои технологии, строит станции за рубежом, как и Россия. Поэтому здесь России трудно в энергетической сфере подвязать Францию ​​под себя. Она здесь может иметь право голоса и в принципе помочь нам развивать, например, ядерную независимость от россиян", – пояснил он.

Напомним, посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил изданию "Тиждень", что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Украину, и в настоящее время определяет дату официального визита.

"Мы уже больше года готовимся к визиту. Первые полгода был карантин, все остановилось. А сейчас ситуация такова: и мы, и МИД Франции готовимся к этому визиту. Посольство находится в постоянном диалоге с Елисейским дворцом и МИДом Франции. Нам подтверждают, что намерение посетить Украину стопроцентное, но дату еще определяют", - рассказал посол.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены встретиться перед саммитом Восточного партнерства в среду, 15 декабря. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве канцлера ФРГ сообщает РИА Новости.

Ранее Франция пригрозила России серьезными последствиями, если Москва предпримет новые попытки подорвать территориальную целостность Украины.