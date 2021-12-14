16:06, Сегодня

Тысяча от Зеленского: нардеп указала на проблему с получением Власть должна была разделять во время пандемии поддержку бизнеса и стимуляцию к вакцинации, считает нардеп

"Тысяча Зеленского" могла бы помочь пожилым людям, если дать им возможность расходовать ее на продукты, ЖКХ или товары первой необходимости. Об этом сообщила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат партии "Голос" Кира Рудик.

Она отметила, что у нее есть вопросы и замечания к алгоритму распределения "тысячи Зеленского".

"У меня есть замечание относительно того, что власть сначала что-то делает, а потом думает, каким образом это реализовать. То есть президент вышел и сказал, что всем будет по 1000 грн, а потом только начал выяснять, каким образом это можно будет сделать. И только сейчас уже додумались до того, что действительно пожилым людям гораздо важнее будет потратить эту 1000 грн на лекарства, а не на спортзал или кино. Сказали, что можно будет потратить на лекарства, но механизм до сих пор придумывают. В этом есть основная проблема концепции. Стимулировать и поддерживать вакцинацию нужно, но сначала надо думать, как это сделать, и думать, как лучше всего это может помочь людям вакцинироваться, а потом уже об этом говорить", — сказала нардеп.

Читайте также: Эпидемиолог объяснила, почему не стоит спешить тратить "тысячу Зеленского"

Рудик также сообщила, что аферисты уже пытаются втягивать людей в мошеннические схемы, обещая им "на руки" 1000 грн.

"Вы знаете, какое огромное количество сейчас мошеннических схем, где людям предлагают получить 1000 грн на руки уже сегодня? И особенно пожилые люди на такие схемы очень легко могут согласиться. В этом тоже есть проблема, потому что детального объяснения, что это виртуальные деньги, а не настоящие, от властей не было", — отметила политик.

Кроме того, по мнению нардепа, выделенных на этот проект денег не хватает уже сейчас. Также она перечислила, на что "тысячу Зеленского" пенсионеры охотней будут тратить.

"Другой вопрос у меня к количеству денег, которые были выделены на "тысячу Зеленского", и сколько у нас уже есть вакцинированных людей. Выделили сейчас 8 млрд грн, у нас вакцинированных почти 10 миллионов, то есть уже денег не хватает на всех, а что же будет дальше со всеми, кого хотят стимулировать вакцинироваться? На самом деле, если мы говорим о тысяче гривен, которая была бы необходима нашим гражданам, и особенно людям пожилого возраста, то я вам скажу, куда бы они могли ее потратить. Первое - это лекарства. Второе - на оплату коммунальных услуг. Третье - на пищевые продукты, на продукты первой необходимости. Это то, что необходимо. Не спортзал, не пилатес, не, к сожалению, кинотеатр. И здесь мы должны разделять поддержку бизнеса, которую так активно анонсирует власть, и то, каким образом стимулировать людей вакцинироваться", — сказала Рудик.

В свою очередь политический эксперт Андрей Еременко отметил, что "тысяча Зеленского" тем, кто получил прививку от COVID-19, не добавит рейтинга партии президента.

"Электорально это плюсов Зеленскому не прибавит, к сожалению или к счастью. Потому что эта тысяча для тех, кому реально нужна, воспринимается как издевательство, потому что бабушкам в селе тысяча грн ради театра как-то не очень. Человек, регулярно посещающий театр или кино, для него эта тысяча не является решающей суммой. Хотя действительно, это поддержит какие-то бизнесы и тысяча лучше, чем ничего. Но все равно оно не даст электорального положительного эффекта", — говорит он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен. Тысячу гривен за вакцинацию украинцы смогут получить уже 19 декабря.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко обратил внимание, что реализация 1000 гривен для вакцинированных от коронавируса могла бы пойти на оплату услуг ЖКХ, а не на определенные сферы бизнеса.

"Я сегодня снова ставил вопрос перед премьер-министром на "Часе вопросов к правительству", чтобы ту тысячу гривен, которую сейчас будут давать вакцинированным, можно было направить на коммунальные услуги. Это тоже снизило бы напряжение для людей на их бюджет, и для государства это было бы облегчением. Но пока они отказываются", — сказал Гончаренко.