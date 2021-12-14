13:48, Сегодня

Экономический паспорт в Украине – эксперт указал, что с ним не так "Проблема не только забрать из бюджета – проблема сохранить и приумножить"

Через 18 лет украинцы, которые захотят использовать деньги на "экономическом паспорте", получат сумму, которая будет с учетом инфляции и состояния украинской экономики". Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экономист Олег Пендзин.

Эксперт пояснил, что власти планируют наполнять "экономические паспорта" доходами от рентных платежей, но эти платежи не являются фиксированными и очень зависят от цены на полезные ископаемые.

"Цена может быть больше или меньше, и еще есть такой момент: наши кредиторы очень придирчиво смотрят на соотношение наших доходов и расходов, четко согласовывают нам дефицит госбюджета. То есть, если вы забираете 61 миллиард из доходной части, кредиторы сразу попросят показать компенсаторы, чем мы будем перекрывать эти недопоступления", - говорит он.

Также Пендзин отметил, что из-за инфляции и непостоянства украинской экономики граждане могут получить из экономического паспорта совсем не ту сумму денег, на которую надеялись.

"А действительно ли суммы, которые будут аккумулированы, по результату через 18 лет дадут тех 10, 20 тысяч долларов? Мы же прекрасно знаем, что такое украинская экономика, инфляция. Давайте вспомним 2015 год и 41% инфляции. То есть, проблема не только забрать из бюджета – проблема сохранить и приумножить. Сейчас финансового рынка в Украине нет. Конечно, идея хорошая, но как ее будут реализовывать – это вопрос", - отметил экономист.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что у украинцев появятся "экономические паспорта" – счета для детей, где будут накапливаться средства от уплаты за использование недр, и которые дети смогут использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.

"До 10 декабря впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что средства на "экономическом паспорте украинца" появятся благодаря принятому 30 ноября налоговому закону №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов.

Ранее политтехнолог Олег Постернак заявил, что идея президента Владимира Зеленского насчет введения "экономических паспортов" может стимулировать рождаемость в Украине, но ее реализация вызывает вопросы.

"Это одна из идей, которая является ключевой для коррекции демографической политики. Прогнозы относительно демографического спада очень существенны... Мы знаем, что будет фонд будущих поколений. Этот фонд будет состоять из спецсчетов. Речь идет примерно о детях, родившихся в 2019 году. Это примерно 300 тысяч детей в год", – отметил эксперт.