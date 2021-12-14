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Такого не было со сталинских времен: нардеп о новом налоге Михаил Цымбалюк заявляет, что из-за изменений в налогах подорожают все продукты

О влиянии на украинцев изменений в Налоговый кодекс Украины с 1 января рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк

"Придется платить с 1 января всем: тем, кто имеет землю сельскохозяйственного предназначения более 50 соток. Внимание, такого не было со сталинских времен. За населенными пунктами это 1400 гривен за гектар земли, и не имеет значения, обрабатывает крестьянин эту землю или сдает в аренду. Более того, крестьяне, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию на продажу, если они выручили более 6 тысяч гривен в месяц, они будут платить налог 18% плюс 1,5% военного сбора. Что останется крестьянину? Будут облагать налогом тех, кто продал за год три объекта, будь то участки земли или, например, гараж, сарай и пристройку. И будут облагаться налогом те, кто сейчас на едином налоге, представители малого и среднего бизнеса, те, кто создает рабочие места", — сказал он.

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Депутат объяснил, что из-за этого налога начнут дорожать все продукты.

"Это почувствуют все, потому что будет рост цен на все товары, будет подорожание сельскохозяйственной продукции в магазинах. Это на самом деле налог на всех украинцев. Все эти налоги будут включаться в оплату аренды (земли — ред.), и у человека будет выбор — за него заплатит тот, кто арендует, но тогда он получит меньше, или будут платить, как платили, а люди из этого половину отдадут на налоги. Это недопустимо, ведь не все граждане сдают землю в аренду. Большинство выращивает продукцию для содержания своей семьи, для содержания скота. Поэтому подорожает все: говядина, свинина, яйца, все овощи, а осенью подорожают и все фрукты. Это скажется на всех: и кто продает, и кто покупает. Так решили наполнить государственный бюджет, но это не тот путь", — сказал он.

Напомним, Верховная Рада на заседании в14 декабря отклонила все проекты постановлений об отмене принятия во втором чтении законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Теперь принятый закон доступен для подписания президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего он может вступить в силу.