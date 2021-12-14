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Достижение зеленой энергетики: Шотландия выбирает энергию ветра Власти Шотландии хотят уже через 14 лет полностью отказаться от ископаемого топлива

Вместо скважин – ветропарки. В шотландском порту Ардерсьер построят ветровые электростанции на месте заброшенных нефтяных вышек. Об этом сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

В них инвестируют более 2 миллионов фунтов стерлингов. В рамках проекта также будет создан завод, который будет производить плавучий фундамент для ветряков. Он станет самым большим в Великобритании.

В настоящее время страна активно поддерживает зеленый тренд и стремится к безуглеродной энергетике. Полностью отказаться от ископаемого топлива планируют уже через 14 лет.

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Напомним, что и Германия планирует в течение ближайших 10 лет полностью отказаться от угля и 80% потребностей обеспечивать возобновляемыми источниками энергии. Сейчас по всей стране активно устанавливают солнечные панели и ветряки, открываются предприятия по производству водорода, а граждан поощряют покупать электрические автомобили.

Кроме того, еще и Турция свой энергетический курс направила на развитие "зеленой" энергии. Так, к 2053 году страна планирует перейти на зеленые источники энергии и полностью избавиться от вредных выбросов углекислого газа.