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Нововведение по поводу пенсий: ученая рассказала о проблеме Эксперт рассказала, почему накопительная система пенсий в Украине может не сработать

Накопительная пенсионная система для работников предприятий крупной приватизации, внедряемая правительством в тестовом режиме, может совсем не сработать из-за значительного количества недостатков. Об этом рассказала в эфире программы "Утро чемпионов" на телеканале "Украина 24" ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

"Весь экспериментальный проект вполне может остаться только на бумаге, ведь это для работников предприятий, которые идут на так называемую большую приватизацию. Многие из этих предприятий не совсем в рабочем состоянии могут быть. Последний яркий пример - продажа завода "Большевик". Там уже не было кого защищать и предприятия, как такового, там уже не было, многие из этих предприятий с огромными долгами, там много судебных решений и неизвестно, найдут ли рабочих, которых нужно защитить. И главное – у работодателей будет дополнительный стимул, чтобы избавиться от этих работников, чтобы не нести эти дополнительные расходы на пенсионное накопление. Также вопрос, почему только 50% работников будут охвачены? И кого именно будут охватывать этой программой, определяет работодатель. Это вообще может трактоваться как дискриминация, ведь если работодатель будет единолично определять, кого охватывать, а кого нет – плохой пример", - говорит она.

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Также эксперт рассказала о запасе прочности в солидарной системе пенсионных выплат, который сейчас работает в Украине.

"Все зависит не столько от демографии, сколько от консолидации общества, от того, насколько общество будет сплоченным и насколько прочна экономика. Подавляющему большинству людей откладывать некуда. И что касается пенсионного обеспечения – нет в мире страны, где бы этим ни занималось государство. То есть, все страны, где есть пенсионные системы, они всегда организованы на уровне достаточно высоком, в том числе на уровне центрального правительства или провинции, как в Китае, например. Поэтому, если пенсионная система неорганизованная, если ее правила не выполняются, если государство как инструмент общества не работает для нормального проживания людей пенсионного возраста, тогда и накопительные пенсии не будут надежным инструментом", - отметила Ткаченко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 9 декабря сообщил, что правительство вводит накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации.

"Правительство начало экспериментальный проект – программу дополнительной социальной защиты работников предприятий, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более половины работников предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Ранее экономист Олег Пендзин заявил, что введение накопительной пенсионной системы в Украине не имеет смысла из-за слабости отечественной экономики.

"В слабых экономиках любое накопление не гарантирует сбережения средств. А если учитывать, что к собственным накоплениям будет доступ через 35 лет - это период страхового стажа, который вам даст возможность выйти на пенсию и воспользоваться этими деньгами - то маловероятно, что там останутся серьезные суммы", - объяснил Пендзин.