22:46, Сегодня

Тимошенко о повышении зарплат и пенсий в 2022 году: беднее станут все Лидер партии "Батькивщина" оценила ключевые показатели бюджета-2022

Повышение минимальных зарплат и пенсий, заложенное в госбюджете на 2022 год, в несколько раз ниже уровня инфляции в Украине.

Об этом рассказала в эфире ток-шоу "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" лидер партии "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

"Я открыла последние цифры – свекла, например в последнее время подорожал на 180%. Лук – на 124%, капуста – на 52%, подсолнечное масло – почти на 50%, сахар – почти на 40%. Хочу сказать – 80 гривень, которые даже если прибавят к пенсии, они кого-то спасут? У нас 2/3 пенсионеров получают пенсию ниже примерно в два раза минимального прожиточного уровня.Это заложено и на следующий год в бюджете. Могу вам сказать, только привела цифры, что в полтора раза больше людей сейчас платят за коммунальные услуги, чем в прошлом году. Может ли это повышение пенсии или повышение заработных плат, которые сейчас предусматривают на копеечки, закрыть хотя бы эту инфляцию? Это значит, что при такой инфляции такое повышение приводит к тому, чтобы каждая семья стала беднее", - заявила Тимошенко.

Читайте также: Что будет с пенсиями украинцев – невеселый прогноз эксперта

По ее словам, "инфляция многократно превышает те добавки, которые дают заработные платы и пенсии".

Напомним, Верховная Рада 2 декабря приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

Закон предусматривает поэтапный рост прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года он составит 2481 грн, с 1 июля - 2600 грн и с 1 декабря - 2684 грн. Кроме того, с 1 октября 2022 года минимальная зарплата вырастет до 6700 грн. При этом ожидается, что инфляция на конец 2022 года составит 6,2%.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что пенсионная система в Украине построена таким образом, что человеку не выплачивают даже десятую часть того, что он перечисляет в Пенсионный фонд.

"Сегодня те пенсии, которые вам платят, если рассчитать на средний срок жизни человека, вам даже десятую часть не выплачивают того, что за всю жизнь за вас перечислено в пенсионные фонды. Это значит, что вас глубоко, системно и просто очень нагло обманывают", – подчеркнула Тимошенко.