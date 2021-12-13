15:46, Сегодня

Это издевательство: политолог о выдаче "ковидной тысячи" "Электорально это плюсов Зеленскому не прибавит"

"Тысяча Зеленского" тем, кто получил прививку от COVID-19, не добавит рейтинга партии президента. Об этом сказал в эфире программы Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политэксперт Андрей Еременко.

"Электорально это плюсов Зеленскому не прибавит, к сожалению или к счастью. Потому что эта тысяча для тех, кому реально нужна, воспринимается как издевательство, потому что бабушкам в деревне тысяча грн ради театра как-то не очень. Человек, регулярно посещающий театр или кино, для него эта тысяча не является решающей суммой. Хотя действительно, это поддержит какие-то бизнесы и тысяча лучше, чем ничего. Но все равно оно не даст электорального положительного эффекта", - говорит он.

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По словам эксперта, от раздачи ковидных денег не будет и экономического эффекта, а некоторые украинцы и вовсе могут пересмотреть свои политические взгляды.

"Потому что большинство людей, которые получат деньги, отправят их туда, куда понимают. Позитивного вообще не будет ничего, потому что многие воспримут тысячу гривен, как издевательство и соответственно, еще раз подумают, не посмотреть ли им на других политиков!, - подчеркнул эксперт.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен. Тысячу гривен за вакцинацию украинцы смогут получить уже 19 декабря.

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны...Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дія" есть, к сожалению, не у каждого, поэтому эта программа будет действовать не один месяц. Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен, в частности пожилым людям", — сказал Зеленский.

Нардеп Алексей Гончаренко обратил внимание, что реализация 1000 гривен для вакцинированных от коронавируса могла бы пойти на оплату услуг ЖКХ, а не на определенные сферы бизнеса.

"Я сегодня снова ставил вопрос перед премьер-министром на "Часе вопросов к правительству", чтобы ту тысячу гривен, которую сейчас будут давать вакцинированным, можно было направить на коммунальные услуги. Это тоже снизило бы напряжение для людей на их бюджет, и для государства это было бы облегчением. Но пока они отказываются", — сказал Гончаренко.