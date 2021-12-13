Названы сроки почти полного перехода мира на зеленую энергетику

Возобновляемые источники энергии будут дешеветь

Названы сроки почти полного перехода мира на зеленую энергетику

Зеленая энергетика достигнет мощности 4800 гигаватт через пять лет. В 2026 году только 5% новопостроенных электростанций будут сжигать уголь и газ, сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24"

Мировые цены на ископаемое топливо растут, поэтому эксперты считают, что будущее — за возобновляемыми источниками энергии, в частности, экологичными солнечными электростанциями.

Читайте также: Прорыв в зеленой энергетике Британии: ученые обуздали энергию волн

Сейчас активно развивают зеленую энергетику страны Азии и Европы. К примеру, в Китае солнечная энергия стоит столько же, сколько угольная. В перспективе возобновляемые источники энергии будут становиться все более выгодными для использования.

Напомним, Германия планирует в течение ближайших 10 лет полностью отказаться от угля и 80% потребностей обеспечивать возобновляемыми источниками энергии. Сейчас по всей стране активно устанавливают солнечные панели и ветряки, открываются предприятия по производству водорода, а граждан поощряют покупать электрические автомобили.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия начала обустраивать чистые города. По данным телеканала "Украина 24", искусственный остров площадью, как Киев, возведут у побережья Красного моря. Питаться он будет исключительно зеленой энергией.

Источник Украина 24 Теги зеленая энергетика