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Названы сроки почти полного перехода мира на зеленую энергетику Возобновляемые источники энергии будут дешеветь

Зеленая энергетика достигнет мощности 4800 гигаватт через пять лет. В 2026 году только 5% новопостроенных электростанций будут сжигать уголь и газ, сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Мировые цены на ископаемое топливо растут, поэтому эксперты считают, что будущее — за возобновляемыми источниками энергии, в частности, экологичными солнечными электростанциями.

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Сейчас активно развивают зеленую энергетику страны Азии и Европы. К примеру, в Китае солнечная энергия стоит столько же, сколько угольная. В перспективе возобновляемые источники энергии будут становиться все более выгодными для использования.

Напомним, Германия планирует в течение ближайших 10 лет полностью отказаться от угля и 80% потребностей обеспечивать возобновляемыми источниками энергии. Сейчас по всей стране активно устанавливают солнечные панели и ветряки, открываются предприятия по производству водорода, а граждан поощряют покупать электрические автомобили.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия начала обустраивать чистые города. По данным телеканала "Украина 24", искусственный остров площадью, как Киев, возведут у побережья Красного моря. Питаться он будет исключительно зеленой энергией.