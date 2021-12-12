21:54, Сегодня

Это социальный геноцид: Спивак о пенсиях и субсидиях Спивак предложил специалистам, которые формируют уровень минимальной пенсии, сходить с этой суммой в аптеку

На минимальную пенсию в Украине выжить нельзя. Об этом заявил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак.

"Минимальная пенсия 2027 гривень. Скажите мне, это не социальный геноцид собственного народа? Прожиточный минимум, как говорят все эксперты, с точки зрения физиологического проживания человека, это 5-6 тысяч гривень дохода. Две тысячи гривень минимальная пенсия! Они в аптеку хоть бы раз зашли и посмотрели, что за 2000 грн можно только один раз туда зайти",- сказал политолог.

Читайте также: Госбюджет-2022 "не потянет" субсидии: нардеп сообщил, какая сумма нужна

Также Дмитрий Спивак обратил внимание на то, что, несмотря на увеличение цены на тарифы и газ, в Украине на субсидии на 2022 год было заложено еще меньше денег, чем в 2021 году.

"Субсидии, давайте логику проследим. Мы все понимаем, что конец 2021 и весь 2022 год по объективным причинам, субъективным причинам, газ по 1200 долларов США за куб в Европе, мы ничего не подготовили, не закачали в наши газохранилища, хотя Украина имеет такую уникальную возможность. Половина Европы этого не имеет. У нас газохранилище есть. Пожалуйста, покупайте, когда газ дешевый, откладывайте, заполняйте, готовьтесь как-то. Но это если мозгами думать, а не тем, что ниже поясницы. Газ идет (по цене - ред.) вверх, тарифы идут вверх, значит и субсидии должны идти вверх. В 2021 году было выделено 47 млрд грн, 20 млрд грн не хватило. На 2022 год дали 38 млрд грн, еще на 8 млрд меньше. Но совершенно очевидно, что это убийство людей. Эти 38 млрд грн субсидий закончится где-то в апреле-мае. Что делать будем?", — сказал Спивак.

Ранее экономист Борис Кушнирук, комментируя госбюджет на 2022 год, заявил, что в Украине за годы независимости власти так и не установили в государственном бюджете реальный размер прожиточного минимума.

"Одна вещь является фундаментальным недостатком государственного бюджета и в этом году, и в предыдущие годы. Есть ключевой показатель, который говорит о социально ответственном государстве - это прожиточный минимум. Если вы его не посчитаете корректно, то говорить о социальном государстве невозможно. К сожалению, практически все годы независимости тот прожиточный минимум, который у нас отражается в законе о государственном бюджете, не имеет ничего общего с реальным прожиточным минимумом. Это сознательно так делается, потому что разводят руками и говорят – вы же представляете, сколько средств нужно для того, чтобы заплатить реальный прожиточный минимум. Как вы можете определить, каким людям нужно помогать, если вы не знаете, от чего отталкиваетесь?" – объяснил экономист.

Кроме того, эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что методики определения прожиточного минимума в Украине устарели.

"Обратите внимание, что минимальная пенсия – 1934 грн, а фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 3760 грн. Т.е. вдвое меньше у нас прожиточного минимума на фактические показатели. И так по всем социальным стандартам. И также уменьшенный прожиточный минимум правительство заложило в бюджет на следующий год. Т.е. у нас в следующем году все социальные показатели, социальные программы будут вдвое недофинансированы", — сказал Павловский.

Напомним, Верховная Рада 2 декабря приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

В госбюджете-2022 установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2393 грн (с 1 января), 2508 грн (с 1 июля), 2589 грн (с 1 декабря). Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января составит 2100 грн, с 1 июля – 2201 грн, с 1 декабря – 2272 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 грн, с 1 июля – 2744 грн, с 1 декабря – 2833 грн; для трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.