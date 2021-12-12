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С запуском "Северного потока-2" могут возникнуть проблемы: детали от нардепа Кира Рудик рассказала о последствиях смены правительства Германии для Украины

Новое правительство Германии во главе с Олафом Шольцем притормозит процесс сертификации и ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".

Такое мнение высказала в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" глава партии "Голос", народный депутат Украины Кира Рудик.

Рудик сообщила, что находится в Риме на Конгрессе либеральных и демократических партий, где обсуждает с представителями разных немецких политсил изменения в правительстве Германии и последствия для Украины.

"Относительно нового немецкого правительства - прежде всего нужно смотреть на коалиционное соглашение, которое является не просто бумажкой, на которой что-то написано. В Германии коалиционные соглашения действительно выполняются, и в них четко написано, что немецкая коалиция будет делать все, чтобы давить на Россию для того, чтобы она вернула не только Донбасс, но и Крым. Это важный пункт, который стоит принимать во внимание", - заявила она.

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Депутат отметила, что "господин Шольц и партия, которую он представляет, имеют более теплые отношения с Россией, чем госпожа Меркель".

"Но как часть большой коалиции и учитывая Аннулену Бербок, которая стала главой МИД и уже сделала очень четкое заявление по России и по поводу того, каким образом Германия должна действовать по "Северному потоку-2", мы считаем, что стоит ожидать облегчения получения поддержки от Германии, и что сертификация "Северного потока-2" будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно. Сейчас мои коллеги, представляющие демократические партии Германии, очень оптимистичны насчет позиции правительства по сертификации. Поэтому я думаю, что в ближайшую неделю мы можем ожидать новых дат и того, что сертификация "Северного потока-2" будет отложена", – сказала Рудик.

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Как известно, США и Германия 21 июля официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.