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Курс валют на 10 декабря: в Украине доллар и евро упали в цене Американский доллар и евро за сутки значительно потеряли в цене - новый курс от НБУ

В Украине укрепилась национальная валюта в отношении стоимости доллара США и евро. Новый курс валют на 10 декабря сообщил Национальный банк Украины

Согласно данным регулятора, доллар США упал сразу на 12 копеек, а евро утратил в цене за сутки 9 копеек.

Таким образом, сегодня в Украине будет действовать следующий курс валют:

доллар США – 27,10 грн

евро – 30,68 грн

Приведем ценовые колебания доллара и евро, начиная с понедельника, 6 декабря:

6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

10 декабря

Отметим, что на текущей неделе доллар был самым дорогим 7 декабря (27,38 грн), а самым дешевым – 10 декабря (27,10 грн).

Евро, как и доллар, самым дорогим был 7 декабря (30,91 грн), и самым дешевым – 10 декабря (30,68 грн).

Ранее политолог Дмитрий Спивак отметил, что падение гривни может быть связано со скандалом в секторе зеленой энергетики, согласно которому энергетической компании ДТЭК Украина не заплатила 3 млрд грн.

"Каждый из 40 млн граждан Украины пострадает. Первое - катастрофическая реакция всего финансового и политического европейского мира. Второе - после заявления всех финансовых институций угроза дефолта в Украине выросла на 20%. Котировки ценных бумаг упали на 5%. Гривня падает, вы этого не можете не заметить. А если котировки упали, то и проценты по кредитам станут выше, и мы будем больше тратить деньги на погашение кредитов. Беднее станут все", — сказал он.