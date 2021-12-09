15:51, Сегодня

Как получить и использовать "ковидную тысячу": подробности В Кабмине назвали сроки оформления вакцинированным от COVID-19 "тысячи Зеленского"

Тысячу гривен за вакцинацию украинцы смогут получить уже 19 декабря. Для этого нужно подать заявку в приложении "Дія". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в программе "Сегодня новости" на телеканале "Украина 24".

Начало регистрации стартует со следующей недели. Необходимо оформить заявку не позднее 29 декабря, чтобы средства начислили до конца года.

Деньги переведут на виртуальные карточки в приложении "Дія". Их будут открывать автоматически для получателей дополнительной выплаты.

Читайте также: Экономист рассказал, кому действительно нужна "тысяча Зеленского"

Потратить тысячу гривен можно будет на путешествия и культурные мероприятия. Таким образом, в Украине хотят поддержать бизнес, который больше всего пострадал от карантинов, и поощрить украинцев иммунизироваться.

"Потратить 1000 грн можно в категориях бизнеса, который больше всего пострадал от карантина. Это креативная, транспортная и спортивная отрасли. Для того чтобы успеть получить выплату в первом этапе надо подать заявку до 29 декабря этого года. То есть, с 19 по 29 декабря можно подать заявку и успеть получить 1000 грн еще в этом году", — сказал Шмыгаль.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен.

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны...Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дія" есть, к сожалению, не у каждого, поэтому эта программа будет действовать не один месяц. Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен, в частности пожилым людям", — сказал Зеленский.