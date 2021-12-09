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Рева объяснил, почему в 2022 году пенсионеры будут нуждаться в деньгах еще больше Экс-министр соцполитики сообщил, что в 2022 году повышение пенсий будет еще меньше, чем в 2021 году

Украинцы в 2022 году станут еще бедней, так как в госбюджет не заложены на должном уровне социальные стандарты. Об этом сообщил в программе "Ток-шоу № 1" на телеканале "Украина 24" бывший министр социальной политики Андрей Рева.

"У нас есть 11 миллионов пенсионеров, из них 4 миллиона получают минимальную пенсию, еще 2 миллиона получает на уровне прожиточного минимума, и еще 2 миллиона получают 40% процентов от минимальной заработной платы. Берем тех пенсионеров, которые получают прожиточный минимум. Их пенсия в следующем году вырастет на 159 грн. Это притом, что ее буду поднимать за год дважды - с 1 марта и с 1 июля. Много это или мало? Без комментариев. Сравниваем с этим годом. В этом году этой категории людей подняли пенсию на 165 грн, то есть в следующем году даже этот мизер, который был в 2021 году, люди не получают. Они получают меньше, чем в этом году", — сообщил бывший министр.

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Он также рассказал, какие изменения в социальных выплатах ожидают в 2022 году пенсионеров с минимальной пенсией.

"Теперь о второй категории пенсионеров, получающих минимальную пенсию. Люди, которые имеют полный страховой стаж, но имели очень низкий заработок, у них минимальная пенсия привязана не к прожиточному минимуму, а к минимальной зарплате. В этом году их пенсия выросла на 600 грн, потому что сначала с 5000 грн им подняли до 6000 грн, а потом с шести тысяч до 6,5 тысячи. Вместе это 600 грн. А в следующем году у этих людей пенсия вырастет на 80 грн", — сказал Рева.

Он отметил, что повышение пенсии будет незаметным на фоне увеличения цен на тарифы ЖКХ и продукты.

"Итак, мы имеем 4 млн пенсионеров. У одних пенсия вырастет на 159 грн, это у двух миллионов, и еще у двух миллионов она вырастет на 80 грн. Это притом, что сейчас коммунальные платежи выросли на 32 % за это время, а "борщовой набор" подорожал на 35 %.Что касается остальных семи миллионов пенсионеров. Будет проведена индексация в марте примерно на 11%. Это значит, что у этих людей пенсия вырастет примерно на 350 грн в среднем. Это не значит, что она у всех вырастит на 350 грн. Примерно еще 4 млн людей получают надбавку в районе 200 грн к своей пенсии. Таким образом, основная масса пенсионеров в следующем году получит (надбавки - ред.) меньше, чем в этом году. И хочу напомнить, что с 1 мая тарифы вырастут на газ, на отопление и на горячую воду, когда закончится период, на который были заморожены цены на газ", — сказал он.

Андрей Рева также отметил, что, на его взгляд, в 2022 году роста украинской экономики не предвидится.

"Отложена инфляция - 52% производственная и 8%, по официальной статистике, потребительская. Это значит, что в следующем году промышленная инфляция, стоимость произведенной продукции, будет давить на цену тех товаров и услуг, которые люди будут покупать. А власть сегодня замораживает социальные стандарты на следующий год. Это значит, что бедные будут еще беднее. Я даже не уверен, что богатые будут богатеть. Потому что если нет потребительского спроса, если у людей нет денег, чтобы покупать товары и услуги, то это значит, что рассчитывать на рост экономических оснований нет", — сказал он.

Ранее эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что методики определения прожиточного минимума в Украине устарели.

"Обратите внимание, что минимальная пенсия – 1934 грн, а фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 3760 грн. Т.е. вдвое меньше у нас прожиточного минимума на фактические показатели. И так по всем социальным стандартам. И также уменьшенный прожиточный минимум правительство заложило в бюджет на следующий год. Т.е. у нас в следующем году все социальные показатели, социальные программы будут вдвое недофинансированы", — сказал Павловский.

Напомним, Верховная Рада 2 декабря приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

В госбюджете-2022 установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2393 грн (с 1 января), 2508 грн (с 1 июля), 2589 грн (с 1 декабря). Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января составит 2100 грн, с 1 июля – 2201 грн, с 1 декабря – 2272 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 грн, с 1 июля – 2744 грн, с 1 декабря – 2833 грн; для трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.