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Курс валют на 9 декабря: в Украине упал доллар Американский доллар 9 декабря удивил – валюта обрушилась сразу на 11 копеек

В Украине 9 декабря существенно подешевел американский доллар. В то же время евро ослабил позиции гривни на несколько копеек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

Согласно данным регулятора, доллар США упал сразу на 11 копеек, а евро прибавил в цене 4 копейки.

Таким образом, сегодня в Украине будет действовать следующий курс валют:

доллар США – 27,22 грн

евро – 30,77 грн

Приведем ценовые колебания доллара и евро, начиная с понедельника, 6 декабря:

6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

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Отметим, что на прошлой неделе доллар был самым дорогим 3 декабря (27,29 грн), а самым дешевым – 29 ноября (27,10 грн).

Евро, как и доллар, самым дорогим был 3 декабря (30,94 грн), и самым дешевым - 29 ноября (30,58 грн).

Ранее политолог Дмитрий Спивак отметил, что падение гривни может быть связано со скандалом в секторе зеленой энергетики, согласно которому энергетической компании ДТЭК Украина не заплатила 3 млрд грн.

"Каждый из 40 млн граждан Украины пострадает. Первое - катастрофическая реакция всего финансового и политического европейского мира. Второе - после заявления всех финансовых институций угроза дефолта в Украине выросла на 20%. Котировки ценных бумаг упали на 5%. Гривня падает, вы этого не можете не заметить. А если котировки упали, то и проценты по кредитам станут выше, и мы будем больше тратить деньги на погашение кредитов. Беднее станут все", — сказал он.