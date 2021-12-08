21:03, Сегодня

Путин может сохранить транзит газа через Украину: нардеп назвал условие Алексей Кучеренко сказал, что ждет Украину после запуска "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин после запуска газопровода "Северный поток-2" сохранит транзит газа через Украину только в таком объеме, чтобы прокачка стала для Украины нерентабельной.

Об этом заявил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Комментируя заявления Германии насчет необходимости сохранения транзита газа через Украину, нардеп отметил:

"Для них Россия – это непаханое поле для бизнеса. Они понимают, что такое ресурсы. Немцы всегда хотели делать бизнес с Россией, начиная с Петра Первого и дальше... Что они могут гарантировать?"

Читайте также: Запад "забыл" о важном обещании Украине - Пискун раскрыл подробности

По его словам, немцы "каждый раз выражают обеспокоенность".

"Говорят – "мы поговорим с Путиным, чтобы он сохранил свой транзит". И он сохранит его обязательно – ровно столько, чтобы этот вид деятельности для нас был либо ноль, либо убыточный. Потому что при определенном объеме - 15-20 млрд транзита - этот бизнес нулевой. Он просто будет поддерживать эту огромную трубу, которая строилась на 200 млрд, а будет транзитировать 15-20 млрд", - сказал Кучеренко.

Нардеп напомнил, что Германия переживает проблемы с энергетикой:

"У них проблемы сегодня, они начинают "прозревать", что рано закрыли свои атомные электростанции. У них сегодня огромные проблемы с электроэнергией".

Читайте также: Украина готова поставлять больше газа: эксперт о запуске "Северного потока-2"

Как известно, США и Германия 21 июля официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.

Напомним, Украина и Россия 30 декабря 2019 года подписали договор о продлении на 5 лет транзита газа через украинскую ГТС. Согласно документу, Россия обязалась прокачать через Украину в Европу 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в год в последующие четыре года.