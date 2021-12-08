18:44, Сегодня

"Тысяча Зеленского": Степанов сказал, как нужно было начинать "Во всем перечне где бабушка?"

Тысяча гривен за полный курс вакцинации от коронавируса – это хороший способ, но начинать нужно было именно с пенсионеров. Об этом заявил в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Поддержка конкретных сфер деятельности... Это с точки защиты населения... Ну здесь во всем перечне "где бабушка"? Может, конечно, кто-то считает у президента страны, что у нас отдыхают пенсионеры, что они ездят по Украине, пользуются спортзалом. Я тоже этого очень хочу, но этого нет", - сказал он.

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"Это хороший способ – я его тоже отстаивал уже много месяцев. Но я считаю, что нужно было начинать именно с пенсионеров, что "Уважаемые пенсионеры, мы хотим вас привезти и защитить ваше здоровье. Мы хотим, чтобы вы жили, своих внуков водили в школу... И ради этого мы как государство хотим позаботиться о вас в этом направлении. Мы понимаем, что еще не можем обеспечить вас столь большой и нормальной пенсией, поэтому мы решили – именно вам – по 1-2 тыс. грн. Просто вакцинируйтесь", – рассказал Степанов.

По его мнению, возможно, нужно было делать все по-другому:

"Возможно было сделать то, что предлагали, но сразу сказать, что мы хотим поддержать именно развлекательную индустрию, которая действительно очень пострадала во время ковида. Это совсем другое. Это никак не связано с уязвимым слоем населения".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который предусматривает выделения 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "е-Поддержка"

Соответствующая отметка в среду, 8 декабря, появилась на карточке законопроекта №6297 на сайте Верховной Рады. Закон предусматривает выделение 8 млрд грн Министерству экономики по бюджетной программе предоставления помощи "е-Поддержка".

Кроме этого, еще дополнительно 2,2 млрд грн предусмотрены на борьбу с COVID-19.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен.

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны...

Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дія" есть, к сожалению, не у каждого, поэтому эта программа будет действовать не один месяц. Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен, в частности пожилым людям", — сказал Зеленский.

Также нардеп из "Слуги народа" Даниил Гетманцев рассказал, почему тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса можно получить только в приложении "Дія".

"Эта программа в первую очередь про поддержку бизнеса, который пострадал в результате коронакризиса. Поэтому, собственно, есть определенные виды деятельности, за которые можно будет расплачиваться этими сертификатами. Тысячу гривен может получить каждый через приложение "Дія". На сегодняшний день в приложении "Дія" уже 10 млн наших сограждан, 10 млн граждан в программе, в которую можно зайти с компьютера — это могут быть те же самые люди, могут быть другие. Но так или иначе, 10 млн — это значительное количество людей", — сказал он.