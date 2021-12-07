13:05, Сегодня

Госрегулирование цен на продукты: экономист объяснил ситуацию "Мы сегодня находимся в кризисной ситуации, как и весь мир"

Государственное регулирование цен на продукты питания в первую очередь делается для защиты малообеспеченных слоев населения. Об этом сказал в эфире программы "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Так он прокомментировал информацию о том, что группа народных депутатов предложила вернуть упраздненное в 2017 году госрегулирование цен на продукты питания.

"Давайте вспомним, что в 2017 году не было пандемии. Также в мире была совсем другая ценовая ситуация. По данным мировой организации продовольствия, за последний год в мире цены на продукты питания в долларовом эквиваленте выросли на 32%", - сказал экономист.

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"Мы сегодня находимся в кризисной ситуации, как и весь мир. Пандемия достаточно серьезно сказывается на передвижении сезонной рабочей силы, что объективно уменьшает возможности сбора урожая, потому что большинство урожая в мире собирается сезонными рабочими руками. Кроме этого, беспрецедентный уровень инфляции в долларовой зоне – почти 6% – впервые за последние 50 лет”, – рассказал он.

По словам Олега Пендзина, есть страны, которые вообще безвозмездно раздают продукты питания:

"Когда мы говорим о государственном регулировании цен на продукты питания, мы должны понимать, что в первую очередь это делается для защиты малообеспеченных слоев населения и чтобы каким-то образом помочь людям. В кризисной ситуации в экономике это делают все страны. Есть такие страны, которые вообще безвозмездно раздают продукты питания. Каждая страна мира сегодня активно ищет возможности, чтобы помочь своему населению. Украина может это сделать. Только на самом деле это можно сделать постановлением Кабинета министров, а не законопроектом. Есть все возможности и закон о ценах и ценообразовании никто не отменял. Постановление Кабмина № 1548, которое отменялось в 2017 году, может быть восстановлено, и те же методы, которыми Украина регулировала до этого момента, можно вернуть и никоим образом это не будет дефицита на полках, ничего".

Напомним, группа народных депутатов предложила вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость, и установить предельную наценку на них в пределах 5-15% от отпускной цены производителя.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании" в части восстановления государственного регулирования цен на "социальные" продукты питания, который был зарегистрирован в Верховной Раде 2 декабря.

Согласно тексту документа, госрегулирование цен "социальные" продукты питания осуществляется путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у их производителя. Перечень продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров.

Ранее телеведущий и политолог Дмитрий Спивак заявил, что украинцев ждет очередная волна подорожания продуктов уже в начале 2022 года.

"Мы уже не в состоянии обеспечить себя сахарной свеклой. Потому что свеклу мы будем импортировать из Польши. Производство подсолнечного масла сократилось на 14,5%. Оно будет дороже и мы его будем откуда-то импортировать, значит, подсолнечное масло подорожает вслед за гречкой, сахаром и так далее", - говорит он.