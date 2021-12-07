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Курс валют в Украине на 7 декабря: доллар США и евро стали еще дороже Популярная в Украине валюта снова подорожала – евро и доллар "подскочили" на 8 копеек

Вторник стартует с очередного повышения стоимости американского доллара и евро. Новый курс валют на 7 декабря был объявлен Национальным банком Украины.

Согласно сообщению пресс-службы регулятора, американский доллар подорожал на 8 копеек, евро подорожал также на 8 копеек.

Таким образом, 7 декабря в Украине будет действовать следующий курс валют:

Доллар США – 27,38 грн

Евро – 30,91 грн

Приведем ценовые колебания доллара и евро, начиная с понедельника, 6 декабря

6 декабря

7 декабря

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Отметим, что на прошлой неделе доллар был самым дорогим 3 декабря (27,29 грн), а самым дешевым – 29 ноября (27,10 грн).

Евро, как и доллар, самым дорогим был 3 декабря (30,94 грн), и самым дешевым - 29 ноября (30,58 грн).

Для сравнения напомним, каким был курс доллара и евро с понедельника, 29 ноября:

29 ноября

30 ноября

1 декабря

2 декабря

3 декабря

Ранее политолог Дмитрий Спивак отметил, что падение гривни может быть связано со скандалом в секторе зеленой энергетики, согласно которому энергетической компании ДТЭК Украина не заплатила 3 млрд грн.

"Каждый из 40 млн граждан Украины пострадает. Первое - катастрофическая реакция всего финансового и политического европейского мира. Второе - после заявления всех финансовых институций угроза дефолта в Украине выросла на 20%. Котировки ценных бумаг упали на 5%. Гривня падает, вы этого не можете не заметить. А если котировки упали, то и проценты по кредитам станут выше, и мы будем больше тратить деньги на погашение кредитов. Беднее станут все", — сказал он.