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Эпидемиолог объяснила, почему не стоит спешить тратить "тысячу Зеленского" Эпидемия коронавируса продолжается, а "тысяча от Зеленского" стимулирует идти людей в места скопления толпы, сказала Мухарская

"Тысяча Зеленского" тем, кто получил прививку от COVID-19, может "полежать" до спада эпидемии. Об этом сообщила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Мне хотелось бы с медицинской точки зрения сказать, что людям нужно объяснить, что если человек вакцинировался сегодня, то это не значит, что завтра он сможет идти в кинотеатр. Потому что людей направляют в места скопления населения, туда, куда мы говорим - не ходите пока, потому что идет эпидемия вируса. Поэтому нужно людям сказать, что после того, как они вакцинируются, нужно подождать несколько недель, пока не сможет выработаться защита и антитела. И тогда уже можно подумать о том, чтобы пойти в кинотеатр. Но лучше купить книжки или что-то такое, что не требует контакта с другими людьми", — сказала она.

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Ранее Людмила Мухарская сообщила, насколько опасен штамм "Омикрон". По ее словам, об этом штамме пока мало что известно, зато штамм "Дельта", который сегодня свирепствует в Украине, принес уже немало бед.

"Бояться нечего, но выполняем все, что нужно выполнять, и в первую очередь надо вакцинироваться. Мы также должны понимать, что у нас сейчас есть штамм "Дельта", которой вызывает достаточно тяжелые формы этого заболевания", — сказала Мухарская.

Отметим, что Минздрав опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине. Так, согласно сообщению пресс-службы, в Украине по состоянию на 5 декабря 2021 года было выявлено заболевание COVID-19 у 6 622 пациентов. В частности, заболели 690 детей и 68 медработников.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко обратил внимание, что реализация 1000 гривен для вакцинированных от коронавируса могла бы пойти на оплату услуг ЖКХ, а не на определенные сферы бизнеса.

"Я сегодня снова ставил вопрос перед премьер-министром на "Часе вопросов к правительству", чтобы ту тысячу гривен, которую сейчас будут давать вакцинированным, можно было направить на коммунальные услуги. Это тоже снизило бы напряжение для людей на их бюджет, и для государства это было бы облегчением. Но пока они отказываются", — сказал Гончаренко.