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Луценко объяснил, почему экономический паспорт от Зеленского - блеф и популизм Экономический паспорт будет проблемой для тех, кто придет к власти после Зеленского, сказал экс-генпрокурор

Через 18 лет украинцы, которые смогут использовать "доход" от экономического паспорта, получат сумму, которая будет "откорректирована" инфляцией гривни. Об этом сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Юрий Луценко.

"Открываем госбюджет, (смотрим - ред.) доходы и расходы, рентная плата за использование недр и все такое - 41 млрд грн. Открываем калькулятор: 41 миллиард гривен делим на 300 тыс. детей, которые каждый год в среднем рождаются в Украине, выходит 136 тыс. грн, которые делим на курс доллара в 28 грн, и делим все это еще на 12 месяцев. За месяц люди могут заработать примерно 13 долларов. В следующем году эту сумму придется уже делить на 600 тыс. детей, потому что в эту категорию попадут дети "первого года от Зеленского". А дальше вы уже будете делить на 3, потому что это уже будет три года. А к 18-му году уже делить надо на миллионы новорожденных детей", — объяснил свои расчеты Луценко.

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Он отметил, что помимо этого, есть несправедливость в том, что таким доходом смогут пользоваться не все дети.

"Я сейчас опускаю вообще понятие справедливости — почему ребенок, которому сегодня два года, не будет получать эту плату, а ребенок, который родится после очередной фантазии президента, будет получать. Но он будет получать копейки. А теперь вспомним, сколько у нас за 18 лет, какая у нас инфляция гривни. Мы помним, когда гривня в один день осыпалась. Скажите мне, что останется с этих 13 долларов в месяц через 18 лет?" - отметил Луценко.

Он назвал "экономический паспорт" украинца блефом, и объяснил, почему он так считает.

"Я думаю, что это очередной блеф. Президент недаром выступал в парламенте в день рождения Ганса Христиана Андерсена – известного сказочника. Это сказка, это абсолютно сказка, которая противоречит Конституции о том, что все граждане равны перед законом, и нельзя тем детям давать, а вот этим детям не давать. Это сказка, потому что эти деньги "не доживут" до 18 лет. Я понимаю, почему он (президент Украины – ред.) так делает. Зеленский прекрасно знает, что он уже не будет президентом, но он будет хорошим, потому что он пообещал, а те, кто после него придут и получат нереальную фантазию, они будут плохими. Я оцениваю это, как очередной приступ популизма, которым пытается восстановить рейтинг поддержки не очень опытной власти", — сказал Луценко.

Ранее политтехнолог Олег Постернак заявил, что идея президента Владимира Зеленского насчет введения "экономических паспортов" может стимулировать рождаемость в Украине, но ее реализация вызывает вопросы.

"Это одна из идей, которая является ключевой для коррекции демографической политики. Прогнозы относительно демографического спада очень существенны... Мы знаем, что будет фонд будущих поколений. Этот фонд будет состоять из спецсчетов. Речь идет примерно о детях, родившихся в 2019 году. Это примерно 300 тысяч детей в год", – отметил эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая с посланием к Верховной Раде, пообещал в ближайшее время внести в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Инициатива предполагает создание фонда, который будет пополняться за счет рентных платежей за использование природных ресурсов. Денежные средства будут начисляться на специальные личные счета ("экономические паспорта") украинских детей.

"Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины", – сообщил глава государства.