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В какой валюте хранить сбережения: эксперт дал совет украинцам Финансовый аналитик прокомментировал колебания курса доллара

Украинцам следует хранить свои сбережения на гривневых депозитах, поскольку банки дают гораздо больший процент, чем в случае с долларом.

Такой совет озвучил в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" финансовый аналитик Тарас Котович, комментируя колебания курса доллара в Украине.

"В любом случае, сбережения в гривне сегодня дают больше выгоды, чем сбережения в валюте. Депозиты по валюте банки дают 1/10 процента преимущественно, поэтому это фактически равно тому, чтобы положить эту валюту под подушку. А учитывая то, что и в Америке есть инфляция, то получишь минус. Если сравнивать с гривней, то сейчас банки предлагают депозиты от 9% в год, а ОВГЗ можно купить под 10-12% спокойно, поэтому я лично предпочитаю гривню, и в принципе не вижу особой потребности и рисков, чтобы сейчас бежать и покупать валюту, особенно по такому курсу, как у нас есть сейчас", - заявил Котович.

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По его словам, покупать доллары стоило еще в начале ноября.

Напомним, Нацбанк Украины объявил курс валют на 6 декабря 2021 года: доллар США – 27,30 грн, евро – 30,83 грн.

На этой неделе доллар был самым дорогим 3 декабря (27,29 грн), а самым дешевым – 29 ноября (27,10 грн).

Евро, как и доллар, самым дорогим был 3 декабря (30,94 грн), и самым дешевым - 29 ноября (30,58 грн).

Ранее политолог Дмитрий Спивак отметил, что падение гривни может быть связано со скандалом в секторе зеленой энергетики, согласно которому энергетической компании ДТЭК Украина не заплатила 3 млрд грн.

"Каждый из 40 млн граждан Украины пострадает. Первое - катастрофическая реакция всего финансового и политического европейского мира. Второе - после заявления всех финансовых институций угроза дефолта в Украине выросла на 20%. Котировки ценных бумаг упали на 5%. Гривня падает, вы этого не можете не заметить. А если котировки упали, то и проценты по кредитам станут выше, и мы будем больше тратить деньги на погашение кредитов. Беднее станут все", — сказал он.