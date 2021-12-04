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Экономист рассказал, кому действительно нужна "тысяча Зеленского" "У меня рука не поднимется пойти и взять в "Дії"

Тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса нужно отдать пожилым людям. Об этом в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказал экономист Борис Кушнирук.

"Если вы хотите стимулировать прививки для людей, которые являются самой большой группой риска - это пожилые люди, - то тогда вы должны им дать это наличными", - рассказал экономист.

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"Я привился уже дважды. У меня рука не поднимется пойти и взять в "Дії"... Это просто аморально, потому что эти деньги должны пойти только тем, кто больше всего в этом нуждается", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен.

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны... Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дія" есть, к сожалению, не у каждого, поэтому эта программа будет действовать не один месяц. Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен, в частности пожилым людям", — сказал Зеленский.

Также нардеп из "Слуги народа" Даниил Гетманцев рассказал, почему тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса можно получить только в приложении "Дія".

"Эта программа в первую очередь про поддержку бизнеса, который пострадал в результате коронакризиса. Поэтому, собственно, есть определенные виды деятельности, за которые можно будет расплачиваться этими сертификатами. Тысячу гривен может получить каждый через приложение "Дія". На сегодняшний день в приложении "Дія" уже 10 млн наших сограждан, 10 млн граждан в программе, в которую можно зайти с компьютера — это могут быть те же самые люди, могут быть другие. Но так или иначе, 10 млн — это значительное количество людей", — сказал он.