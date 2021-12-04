14:55, Сегодня

Экономист назвал огромный недостаток госбюджета-2022 Борис Кушнирук оценил показатель прожиточного минимума

В Украине за годы независимости власти так и не установили в государственном бюджете реальный размер прожиточного минимума.

Об этом в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказал экономист Борис Кушнирук, комментируя госбюджет на 2022 год.

"Одна вещь является фундаментальным недостатком государственного бюджета и в этом году, и в предыдущие годы. Есть ключевой показатель, который говорит о социально ответственном государстве - это прожиточный минимум. Если вы его не посчитаете корректно, то говорить о социальном государстве невозможно. К сожалению, практически все годы независимости тот прожиточный минимум, который у нас отражается в законе о государственном бюджете, не имеет ничего общего с реальным прожиточным минимумом. Это сознательно так делается, потому что разводят руками и говорят – вы же представляете, сколько средств нужно для того, чтобы заплатить реальный прожиточный минимум. Как вы можете определить, каким людям нужно помогать, если вы не знаете, от чего отталкиваетесь?" – объяснил экономист.

Читайте также: Госбюджет-2022 "не потянет" субсидии: нардеп сообщил, какая сумма нужна

Как отметил Кушнирук, "прожиточный минимум должен быть деполитизирован".

"Мы должны понять и честно сказать - уважаемые, мы это делаем и хотим показать эту цифру не для того, чтобы мы с завтрашнего дня или со следующего года начали выплачивать - мы не сможем, у нас нет столько средств. Но если у вас нет реальной цифры, то у вас нет осознания, что вам нужно сделать, и в течение скольких лет вы должны довести до этого прожиточного минимума", - заявил он.

Эксперт добавил, что считать прожиточный минимум нужно не по отдельному лицу, а на семью:

"Вы устанавливаете прожиточный минимум для детей один, для людей среднего возраста другой, для пожилых людей третий. У вас есть семья, и если вы скажете, что мы будем давать прожиточный минимум для ребенка, но при этом вся семья живет за чертой бедности, ниже прожиточного минимума в совокупности, то у этого ребенка часть средств, которые вы формально выдадите на него, отберут", - сказал Кушнирук.

Напомним, Верховная Рада 2 декабря приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

В госбюджете-2022 установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2393 грн (с 1 января), 2508 грн (с 1 июля), 2589 грн (с 1 декабря). Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января составит 2100 грн, с 1 июля – 2201 грн, с 1 декабря – 2272 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 грн, с 1 июля – 2744 грн, с 1 декабря – 2833 грн; для трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.

Эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что методики определения прожиточного минимума в Украине устарели.

"Обратите внимание, что минимальная пенсия – 1934 грн, а фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 3760 грн. Т.е. вдвое меньше у нас прожиточного минимума на фактические показатели. И так по всем социальным стандартам. И также уменьшенный прожиточный минимум правительство заложило в бюджет на следующий год. Т.е. у нас в следующем году все социальные показатели, социальные программы будут вдвое недофинансированы", - сказал Павловский.