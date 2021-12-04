11:48, Сегодня

Прожиточный минимум в Украине: эксперт объяснил, как решить проблемы "В следующем году все социальные программы будут вдвое недофинансированы"

Методики по прожиточному минимуму в Украине устарели, отметил в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский.

"А также определение и наполнение минимальной потребительской корзины, потому что ценовая стоимость потребительской корзины и является прожиточным минимумом, а также зависит от того, какой набор товаров и услуг в этой потребительской корзине", - сказал он.

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По его словам, законом сейчас предусмотрено, что его наполнение пересматривается раз в 5 лет:

"В нынешнем быстротечном мире это долго – нужно, чтобы он пересматривался хотя бы раз в год или два года. Также нужно осовременить методологию определения расчета прожиточного минимума и таким образом решить эти проблемы. Обратите внимание, что минимальная пенсия – 1934 грн, а фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 3760 грн. Т.е. вдвое меньше у нас прожиточного минимума на фактические показатели. И так по всем социальным стандартам. И также уменьшенный прожиточный минимум правительство заложило в бюджет на следующий год. Т.е. у нас в следующем году все социальные показатели, социальные программы будут вдвое недофинансированы".

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

В 2022 году доходы Государственного бюджета Украины предусматриваются в сумме 1 322 млрд грн, расходы – в сумме 1 497 млрд грн. Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины составляет 188 млрд грн, в том числе, предельный объем дефицита общего фонда госбюджета – 160 млрд грн, предельный объем дефицита специального фонда Государственного бюджета – 28 млрд грн.

Законом "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" установлен в 2022 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2393 грн (с 1 января), 2508 грн (с 1 июля), 2589 грн (с 1 декабря). Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января составит 2100 грн, с 1 июля – 2201 грн, с 1 декабря – 2272 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 грн, с 1 июля – 2744 грн, с 1 декабря – 2833 грн; для трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко объяснил ситуацию с планированием главного финансового документа страны.

"Я могу объяснить, что делает правительство. Очередная хитрость, которая очень похожа на поведение в прошлом году, когда сознательно заложили сначала меньше денег, а потом выбрали их за первые полгода. Я напомню, что заложили в прошлом году 35 миллиардов гривен примерно. Выбрали их в течение первого полугодия, а потом пришли к депутатам и говорят - уважаемые депутаты, вы же народные, нам для народа надо увеличить еще на 12 миллиардов гривен субсидий, ищите где угодно, у кого-то забирайте, но ведь не могут люди без субсидий, потому что их отключат (от услуг ЖКХ - ред.), у них жилье заберут. И депутаты вынуждены искать, и 12 миллиардов мы им добавили. В этом году 47,5 миллиарда гривен было выделено", — сказал нардеп.