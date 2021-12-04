08:53, Сегодня

Курс валют в Украине на 6 декабря: евро упал в цене, а доллар вырос на копейку Популярная валюта удивила – евро упал в цене, а доллар поднялся, но очень незначительно

Начало недели стартует с падения евро и небольшого подорожания доллара. Национальный банк Украины объявил новый курс валют на 6 декабря 2021 года.

Так, согласно сообщению регулятора, евро в этот день обрушился сразу на 11 копеек, а доллар подрос на 1 копейку.

Таким образом, 6 декабря в Украине будет действовать следующий курс валют:

Доллар США – 27,30 грн

Евро – 30,83 грн

Читайте также: Бюджет-2022: экономист указал на проблему с пенсиями и субсидиями

Отметим, что на прошлой неделе доллар был самым дорогим 3 декабря (27,29 грн), а самым дешевым – 29 ноября (27,10 грн).

Евро, как и доллар, самым дорогим был 3 декабря (30,94 грн), и самым дешевым - 29 ноября (30,58 грн).

Для сравнения напомним, каким был курс доллара и евро с понедельника, 29 ноября:

29 ноября

30 ноября

1 декабря

2 декабря

3 декабря

Ранее политолог Дмитрий Спивак отметил, что падение гривни может быть связано со скандалом в секторе зеленой энергетики, согласно которому энергетической компании ДТЭК Украина не заплатила 3 млрд грн.

"Каждый из 40 млн граждан Украины пострадает. Первое - катастрофическая реакция всего финансового и политического европейского мира. Второе - после заявления всех финансовых институций угроза дефолта в Украине выросла на 20%. Котировки ценных бумаг упали на 5%. Гривня падает, вы этого не можете не заметить. А если котировки упали, то и проценты по кредитам станут выше, и мы будем больше тратить деньги на погашение кредитов. Беднее станут все", — сказал он.