17:11, Сегодня

Экономический паспорт: экс-нардеп рассказал об абсурдности идеи "Очень легко пообещать то, что будут выполнять следующие поколения"

Введение экономического паспорта украинца, анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским - прекрасная идея, которую никогда не реализуют. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Дмитрий Линько.

"Безусловно, это отличная идея. Но с таким же успехом они могли бы пообещать миллион долларов каждой семье, и правда что в моих словах, что у них - одинакова. Нет правды в том обещании, которое ты не собираешься выполнять. Они ведь не собираются выполнять ее через 18 лет - их уже тогда не будет у власти. Поэтому очень легко пообещать то, что будут выполнять следующие поколения, и переложить ответственность на других", - говорит он.

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Линько напомнил, как два года назад тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что ВВП страны за следующие пять лет вырастет на 40%.

"Увольняют, забывают вообще о тех 40%. Дай Бог, чтобы 3% роста ВВП ежегодно у нас было. И кто-то ответил за это вранье? Кто-то вспомнил об этом обещании? Нет, забыли", - сказал он.

К тому же Линько сомневается, что идею Владимира Зеленского об "экономических паспортах" вообще можно реализовать:

"Нужно создать фонды, которые будут иметь доверие не на годы, а на десятилетия. Где эти банки, где они будут хранить? Нет сегодня таких институтов в государстве, они не созданы. А простыми обещаниями рассказывать о каких-то будущих 20-летних планах - пустое, которое вообще ничего не стоит".

Он считает, что таким обещанием власти просто пытаются увеличить свои рейтинги и вернуть доверие людей.

"Легче всего пообещать, чтобы получить какие-то эмоции от людей, которые будут завтра обеспечены. Дайте тем детям, которые сегодня рождаются, которые пошли в школу. Дайте тысячу долларов, когда они рождаются. На каждом этапе нужна помощь сегодня, не потом", - сказал Линько.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что у украинцев появятся "экономические паспорта" – счета для детей, где будут накапливаться средства от уплаты за использование недр, и которые дети смогут использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.

"До 10 декабря впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что средства на "экономическом паспорте украинца" появятся благодаря принятому 30 ноября налоговому закону №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов.