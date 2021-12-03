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Госбюджет-2022 "не потянет" субсидии: нардеп сообщил, какая сумма нужна Алексей Гончаренко сообщил, на какую сумму "провисают" субсидии в госбюджете на 2022 год

Госбюджет на 2022 год не заложил той суммы на субсидии, которой хватит до конца года. Об этом в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Я подавал лично правки в госбюджет, чтобы сразу заложили нормальные цифры на субсидии. Минимум это должно было быть на уровне этого года - 48 млрд грн", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что 38 млрд грн, которые заложили в госбюджет на субсидии, будет недостаточно. Он также отметил, что не может понять, почему сразу в бюджет не закладывается сумма, которой на субсидии хватит до конца 2022 года.

"Почему сразу не закладывают — это для меня абсолютная загадка. Любое финансовое планирование вам скажет, что не хватит 38 миллиардов гривен... нам придется добавлять. Власть говорит, что ничего страшного, мы добавим. Тогда по этой логике, зачем бюджет вообще? Мы можем любые цифры написать и будем их редактировать каждый месяц. Так не может работать государство. А если не из чего будет добавлять, если не будет перевыполнения бюджета? Например, они заложили огромные деньги на Большое строительство, а это значит, что под эти деньги будут выполнены работы. Дальше они скажут, что мы урезаем? А подрядчики, которые уже выполнили работы, пойдут суд. Так нельзя планировать бюджет. Очевидно, что 38 миллиардов на субсидии не хватит", — отметил Гончаренко.

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Нардеп также обратил внимание, что реализация 1000 гривен для вакцинированных от коронавируса, могла бы пойти на оплату услуг ЖКХ, а не на определенные сферы бизнеса.

"Я сегодня снова ставил вопрос перед премьер-министром на "Часе вопросов к правительству", чтобы ту тысячу грн, которую сейчас будут давать вакцинированным, можно было направить на коммунальные услуги. Это тоже бы снизило напряжение для людей на их бюджет, и для государства это было бы облегчением. Но пока они отказываются", — сказал Гончаренко.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко объяснил, в чем казуистика государственного бюджета на следующий год.

"Я могу объяснить, что делает правительство. Очередная хитрость, которая очень похожа на поведение в прошлом году, когда сознательно заложили сначала меньше денег, а потом выбрали их за первые полгода. Я напомню, что заложили в прошлом году 35 миллиардов гривен примерно. Выбрали их в течение первого полугодия, а потом пришли к депутатам и говорят - уважаемые депутаты, вы же народные, нам для народа надо увеличить еще на 12 миллиардов гривен субсидий, ищите где угодно, у кого-то забирайте, но ведь не могут люди без субсидий, потому что их отключат (от услуг ЖКХ - ред.), у них жилье заберут. И депутаты вынуждены искать, и 12 миллиардов мы им добавили. В этом году 47,5 миллиарда гривен было выделено", — сказал нардеп.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год. Поддержали его 264 нардепа во втором чтении и 268 – в целом. Свои голоса отдали преимущественно "Слуги народа", "За майбутнє" и "Довіра".

В бюджет дополнительно заложили 25 млрд грн на инфраструктуру. Доходы госбюджета составят 1,322 трлн грн, расходы - 1,498 трлн грн. По сравнению с первым чтением, доходы и расходы выросли на 55 млрд гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд грн (3,5% от ВВП).

Также в бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.