13:18, Сегодня

Кучеренко назвал "скрытые течения" госбюджета-2022: таких цен на газ еще не было Народный депутат объяснил, в чем казуистика государственного бюджета на следующий год

В госбюджет-2022 сознательно было заложено меньше средств, чем необходимо. Ситуацию с планированием главного финансового документа страны объяснил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Кучеренко.

"Я могу объяснить, что делает правительство. Очередная хитрость, которая очень похожа на поведение в прошлом году, когда сознательно заложили сначала меньше денег, а потом выбрали их за первые полгода. Я напомню, что заложили в прошлом году 35 миллиардов гривен примерно. Выбрали их в течение первого полугодия, а потом пришли к депутатам и говорят - уважаемые депутаты, вы же народные, нам для народа надо увеличить еще на 12 миллиардов гривен субсидий, ищите где угодно, у кого-то забирайте, но ведь не могут люди без субсидий, потому что их отключат (от услуг ЖКХ - ред.), у них жилье заберут. И депутаты вынуждены искать, и 12 миллиардов мы им добавили. В этом году 47,5 миллиарда гривен было выделено", — сказал нардеп.

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Он отметил, что с бюджетом на 2022 год поступили по такому же сценарию.

"На следующий год вновь сократили. Ни в одном выступлении ни президент, ни премьер, ни депутаты от "Слуги народа" не говорят о том меморандуме с МВФ, который был подписан буквально неделю назад, и подписал его президент. А там предусматривается полная отмена регулирования цен на газ с конца отопительного сезона, то есть с апреля-мая. Сегодня рыночные цены на газ - 40 грн за куб, не 7,96 грн, а 40 грн. Я не говорю уже о том, как их могут потянуть люди, которым не повезет на субсидию попасть. Понятно, что количество субсидиантов и объемы необходимых средств кардинально увеличится. Это "фарисейство", это такой обман", — сказал Кучеренко.

Он также отметил, что цена на газ не опустится уже даже до 15 гривен, не говоря уже о 8 грн за куб.

"А теперь смотрите, если у меня лично договор с НАК "Нафтогаз" на потребление газа, но "Нафтогаз" в соответствии с этим меморандумом обязан мне выставлять с мая месяца рыночную цену. Я не знаю, какая она будет. Она может быть 40 грн, может быть 30, но точно не будет 8 грн. Эта цена даже не будет 10-15 грн. Почитайте любые прогнозы по рыночной цене на газ. Вот вам и вся казуистика", — сказал политик.

Кучеренко также сообщил, что и электроэнергия может в 2022 году подняться в цене. Кроме того, по его словам, никаких социальных улучшений госбюджет на следующий год не предусматривает.

"А в это время уже на Большое строительство деньги запустили, на "термомодернизацию" деньги выделили. А что делать людям с этими рыночными ценами? То же самое касается и электроэнергии. Там тоже предполагается доведение цены до рыночной. А знаете, какая рыночная цена сегодня в Европе на электроэнергию? Минимум в два с половиной раза дороже, чем у нас. Вот вам такая ситуация, о которой никто не говорит сегодня. Именно поэтому мы сейчас обсуждаем этот бюджет. Он ничем не отличается от прошлогоднего, и ничего там социального относительно пенсии и "минималки" не изменилось. Но, безусловно, эти энергетически-тарифные проблемы настигнут в следующем году. Что с ними делать - я пока не понимаю", — сказал он.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год. Поддержали его 264 нардепа во втором чтении и 268 – в целом. Свои голоса отдали преимущественно "Слуги народа", "За майбутнє" и "Довіра".

В бюджет дополнительно заложили 25 млрд грн на инфраструктуру. Доходы госбюджета составят 1,322 трлн грн, расходы - 1,498 трлн грн. По сравнению с первым чтением, доходы и расходы выросли на 55 млрд гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд грн (3,5% от ВВП).

Также в бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.

Ранее народный депутат Валентин Наливайченко раскритиковал ключевые показатели в принятом бюджете, в частности относительно пенсий, зарплат и инфляции.

"Инфляция уже больше 11%. ...Это ударило по украинцам, они стали меньше получать. Цены наоборот – выросли на 20-30%. Поэтому мы требуем от правительства: сдерживайте цены, снижайте платежки и сделайте так, чтобы люди получали напрямую льготы, которые им принадлежат. Если снять льготы с власти – это минимум доплата к каждой пенсии 5% здесь и сейчас. 10% доплаты к пенсии – ликвидация всяких кормушек, отмывание денег и неоправданных расходов на всяческие неоправданные проекты", — отметил он.