22:06, Вчера

"Госпереворот" не прошел бесследно: Гончаренко о последствиях заявления Зеленского Нардеп сообщил об усилении в Украине экономического кризиса после сообщения о госперевороте

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что на 1 декабря был запланирован государственный переворот, имеет серьезные экономические последствия для Украины. Об этом сообщил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Гончаренко.

"Я вчера интересовался в Верховной Раде - у нас до обеда будет переворот? Потом понимаю, что до обеда не будет, потому что переворот переворотом, а обед должен быть по расписанию. Поэтому мы можем сегодня сколько угодно смеяться, но, к сожалению, все дни, начиная с пятницы, когда президент объявил переворот, все украинцы потеряли. Я это говорю совершенно ответственно. Почему? Потому что упала гривня, она стала легче, стало меньше возможности купить, все обеднели на какую-то там частичку. Благодаря заявлению (Зеленского, - ред.) у нас будет меньше рабочих мест, потому что - покажите мне инвесторов (которые придут в Украину, - ред.)", — сказал Гончаренко.

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Народный депутат сообщил, что после того как Зеленский сообщил о госперевороте, курс украинских ценных бумаг сразу упал.

"Мы с вами понимаем, насколько это опасно. Упал курс украинских ценных бумаг. Ценные бумаги Украины - это серьезные деньги, но они тоже потеряны. Слушайте, с такими вещами нельзя играть. И последнее. Вы знаете, вообще мне кажется, что есть определенные мысли, которые нельзя запускать в атмосферу, то есть нельзя такие мысли-вирусы запускать, чтобы президент государства сам звал переворот нам на голову. Это очень и глупая история, и опасная, и плохая", — сообщил Гончаренко.

Стоит отметить, что негативные экономические последствия для Украины также принес скандал с невыплатой энергетической компании ДТЭК 3 млрд грн. По словам политолога Дмитрия Спивака, из-за падения котировок на ценные бумаги европейские фонды потеряли $15 млн.

"Более того, пострадают европейские инвестиционные фонды, которые приобрели ценные бумаги на $825 млн, а поскольку котировки упали, сегодня они стоят $810 млн. За неделю европейские фонды потеряли $15 млн. Нас уже презирают!" — сказал политолог.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на который пригласили представителей 30 СМИ, отобранных Офисом президента. Во время общения с журналистами президент заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине, и что в этот вопрос якобы может включиться бизнесмен Ринат Ахметов.

В свою очередь Ринат Ахметов опроверг заявления президента Владимира Зеленского.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, — сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — заявил он.