17:31, Сегодня

Деньги в бюджете-2022: на ком сэкономили "За эти деньги человек минимум месяц должен жить"

Денежные средства, которые есть в доходной части государственного бюджета, нужно было распределить более справедливо: между педагогами, медиками, пенсионерами, местными бюджетами. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Батькивщина" Иван Крулько.

Он рассказал, что монобольшинство в бюджете на 2022 год сэкономило на предпринимателях и на зарплатах украинцев.

"В украинских реалиях повышение минимальной зарплаты - как правило, дополнительная нагрузка на предпринимателей, которые вынуждены больше платить из-за налогов в госбюджет. Предприниматели, которые едва сейчас выживают, потому что те законы, которые приняло монобольшинство, ставит их на грань выживания", - говорит он.

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Крулько подверг критике увеличение пенсий на 80 гривен и отметил, что пенсионные выплаты растут непропорционально росту доходной частью госбюджета.

"Я уже не говорю об инфляционных факторах, о необходимости выровнять размер минимальной пенсии до фактического размера прожиточного минимума. А фактический размер прожиточного минимума – 4 389 гривен. За эти деньги человек минимум месяц должен жить. Вот где ситуация сложная», - подчеркнул политик.

К тому же, в бюджете на следующий год власти недофинансировали расходы на оборону, хотя украинские вооруженные силы продолжают сдерживать российскую агрессию на Востоке.

"В соответствии с законом об обороне, расходы на оборону должны быть не менее 3% валового внутреннего продукта. В 2021 году этот процент был 2,9. На 2022 год утвердили бюджет – 2,46%. Создается впечатление, что у нас уже нет российскойй агрессии, уже все нормально и живем в нормальном режиме, можно снизить чуть-чуть на оборону", - заявил нардеп.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год. Поддержали его 264 нардепа во втором чтении и 268 – в целом. Свои голоса отдали преимущественно "Слуги народа", "За майбутнє" и "Довіра".

В бюджет дополнительно заложили 25 млрд грн на инфраструктуру. Доходы госбюджета составят 1,322 трлн грн, расходы - 1,498 трлн грн. По сравнению с первым чтением, доходы и расходы выросли на 55 млрд гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд грн (3,5% от ВВП).

Также в бюджете-2022 заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.

Ранее экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" назвал государственный бюджет Украины бумажкой, которая имеет колоссальный вес.

"Что такое бюджет вообще? Люди представляют себе бюджет как кошелек - деньги лежат и сейчас мы там... Проще - это план поступлений и расходов. Это, условно говоря, бумажка, которая имеет колоссальный вес. Потому что если вы все правильно спланировали - тогда все работает. Если вы неправильно спланировали - у вас начинаются перекосы, не хватает или доходов, или расходов.

Бюджет показывает приоритеты государственной политики – не те, которые мы слышим с трибуны, а которые будут реально профинансированы. Если вы посмотрите и сравните с тем, что вам пообещали, а также переведете, что написано в бюджете, вы поймете, что что-то здесь не так", - сказал он.