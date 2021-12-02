16:55, Сегодня

Экс-министр назвал 5 серьезных проблем в госбюджете-2022 "Люди представляют себе бюджет как кошелек"

Государственный бюджет Украины на 2022 год, принятый Верховной Радой во втором чтении, - это, условно говоря, бумажка, которая имеет колоссальный вес. Об этом отметил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-министр социальной политики Андрей Рева.

"Что такое бюджет вообще? Люди представляют себе бюджет как кошелек - деньги лежат и сейчас мы там... Проще - это план поступлений и расходов. Это, условно говоря, бумажка, которая имеет колоссальный вес. Потому что если вы все правильно спланировали - тогда все работает. Если вы неправильно спланировали - у вас начинаются перекосы, не хватает или доходов, или расходов. Бюджет показывает приоритеты государственной политики – не те, которые мы слышим с трибуны, а которые будут реально профинансированы. Если вы посмотрите и сравните с тем, что вам пообещали, а также переведете, что написано в бюджете, вы поймете, что что-то здесь не так", - сказал он.

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"Первая позиция. Приоритет в нашей стране – это война. Мы должны обеспечить приоритет не национальной безопасности и обороны, а обороны... В 2021 году они меньше дали на 378 млн, чем в 2020-м... Не профинансировано и не предусмотрено. Вторая – это борьба с ковидом… Они предложили сейчас 197 и 2 млрд прибавили – около 2-х млрд. Это меньше, чем то, что просил Степанов. Он просил 296 млрд грн. Этих денег не хватит на повышение заработной платы (для врачей – прим. ред.) до среднего уровня 24 тыс. грн. Почему? Потому что получает заведение здравоохранения глобальный бюджет. Они оказали медицинские услуги – им за это заплатили. Сейчас стоимость этой услуги увеличилась - у них станет немного больше денег, которые они получают. Кроме этого, они должны заплатить за коммунальные услуги по новым тарифам, которые в 2-3 раза выше, чем были. Им нужно купить медикаменты для обеспечения больных, расходные материалы и т.п. Т.е. денег им, чтобы они обеспечили выплату в 24 тыс. грн, не дали", - рассказал Рева.

Также он отметил, что 3-я проблема связана с пенсиями:

"Третья позиция – это пенсии. У нас есть 11 млн пенсионеров – им нужно платить пенсии?.. Индексация пенсий – это заложенный механизм в законе... На следующий год дополнительно Пенсионному фонду нужны 59 млрд грн, чтобы выполнить все те обязательства , которые они взяли на себя. Они на следующий год не увеличивают дотацию Пенсионного фонда ни на гривну. А за счет ЕСВ оно вырастет всего на 31 млрд грн. У них дефицит 30 млрд грн на выплаты пенсий".

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"Четвертая позиция – это субсидии. У кого-то есть сомнения в том, что повысятся тарифы с 1 мая? В меморандуме МВФ четко прописано – с 1 мая больше регулироваться цена на газ не будет. Соответственно повысится тариф на газ, тепло, горячую воду. Тарифы вырастут? Вырастут. Это значит, что субсидий потребуется больше? Нужно будет больше. И ключевой момент – 40% наших граждан официально платят взносы в Пенсионный фонд по минимальной зарплате. На следующий год минимальная зарплата растет на 200 грн, или на 3%. Даже официальный уровень инфляции показывает, что эти люди оказываются ниже плинтуса", - рассказал Рева.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год. Поддержали его 264 нардепа во втором чтении и 268 – в целом. Свои голоса отдали преимущественно "Слуги народа", "За майбутнє" и "Довіра".

В бюджет дополнительно заложили 25 млрд грн на инфраструктуру. Доходы госбюджета составят 1,322 трлн грн, расходы - 1,498 трлн грн. По сравнению с первым чтением, доходы и расходы выросли на 55 млрд гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд грн (3,5% от ВВП).

Также в бюджете-2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.