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Курс валют: доллар и евро снова подорожали Нацбанк установил новый курс валют, согласно которому гривня продолжает "падать"

К концу текущей недели популярная в Украине иностранная валюта вновь подросла в цене. Национальный банк Украины объявил курс валют на 3 декабря 2021 года.

Согласно сообщению пресс-службы регулятора, сегодня в Украине американский доллар подорожал еще на 6 копеек, а евро "подскочил" на 10 копеек. Таким образом, тенденция к росту доллара США остается устойчивой.

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Итак, 3 декабря в Украине будет действовать следующий курс валют:

Доллар США – 27,29 грн

Евро – 30,94 грн

Для сравнения напомним, каким был курс доллара и евро с понедельника, 29 ноября:

29 ноября

30 ноября

1 декабря

2 декабря

3 декабря

Отметим, что на прошлой неделе доллар был самым дорогим 26 ноября (27,03 грн), а самым дешевым - 22 ноября (26,57 грн).

Евро, как и доллар, самым дорогим был 26 ноября (30,34 грн), а самым дешевым - 22 ноября (29,90 грн).

Ранее политолог Дмитрий Спивак отметил, что падение гривни может быть связано со скандалом в секторе зеленой энергетики, согласно которому энергетической компании ДТЭК Украина не заплатила 3 млрд грн.

"Каждый из 40 млн граждан Украины пострадает. Первое - катастрофическая реакция всего финансового и политического европейского мира. Второе - после заявления всех финансовых институций угроза дефолта в Украине выросла на 20%. Котировки ценных бумаг упали на 5%. Гривня падает, вы этого не можете не заметить. А если котировки упали, то и проценты по кредитам станут выше, и мы будем больше тратить деньги на погашение кредитов. Беднее станут все", — сказал он.